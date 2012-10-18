إيقاف منصة "فطري" وموقع المركز 8 ساعات.. اعرف السبب
بدءًا من الساعة الرابعة عصر اليوم.. وتوضيحٌ يكشف الغرض
أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه سيتم إيقاف منصة "فطري" والموقع الإلكتروني للمركز اليوم لمدة 8 ساعات؛ بغرض الصيانة للموقع والمنصة.
وقال المركز: "نود التنويه بأنه سيتم إيقاف منصة "فطري" والموقع الإلكتروني للمركز الوطني للحياة الفطرية؛ بغرض الصيانة بدءًا من الساعة 4:00 عصرًا اليوم لمدة 8 ساعات".
إيقاف منصة "فطري" وموقع المركز 8 ساعات.. اعرف السبب
منصور الشلاقي
سبق
2021-10-18
أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه سيتم إيقاف منصة "فطري" والموقع الإلكتروني للمركز اليوم لمدة 8 ساعات؛ بغرض الصيانة للموقع والمنصة.
وقال المركز: "نود التنويه بأنه سيتم إيقاف منصة "فطري" والموقع الإلكتروني للمركز الوطني للحياة الفطرية؛ بغرض الصيانة بدءًا من الساعة 4:00 عصرًا اليوم لمدة 8 ساعات".
18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
01:42 PM
إيقاف منصة "فطري" وموقع المركز 8 ساعات.. اعرف السبب
بدءًا من الساعة الرابعة عصر اليوم.. وتوضيحٌ يكشف الغرض
أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه سيتم إيقاف منصة "فطري" والموقع الإلكتروني للمركز اليوم لمدة 8 ساعات؛ بغرض الصيانة للموقع والمنصة.
وقال المركز: "نود التنويه بأنه سيتم إيقاف منصة "فطري" والموقع الإلكتروني للمركز الوطني للحياة الفطرية؛ بغرض الصيانة بدءًا من الساعة 4:00 عصرًا اليوم لمدة 8 ساعات".