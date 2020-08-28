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"الصحة": تسجيل 1069 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1069 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020، تسجيل 1069 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 312924 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1148 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 287403 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3813 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21708 والحالات الحرجة 1576 حالة .

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 1069 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020، تسجيل 1069 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 312924 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1148 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 287403 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3813 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21708 والحالات الحرجة 1576 حالة .

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
03:36 PM
اخر تعديل
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
04:41 PM

"الصحة": تسجيل 1069 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
12,447

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020، تسجيل 1069 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 312924 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1148 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 287403 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3813 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21708 والحالات الحرجة 1576 حالة .

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