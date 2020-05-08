رفع الشكر للقيادة.. "الفالح" وكيلًا لوزارة الداخلية

أكد أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد بما يحقق التطلعات

رفع وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ولسمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، يحفظهم الله، على الثقة الكريمة بتعيينه وكيلًا لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.

وأعرب الدكتور الفالح عن اعتزازه بهذه الثقة، التي تُعتبر وسام فخر واعتزاز، وحافزًا لبذل المزيد من الجهود بما يحقق تطلعات القيادة حفظها الله.

وأجزل وكيل وزارة الداخلية شكره وامتنانه لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على الدعم الذي لَقِيَه خلال فترة عمله بإمارة المنطقة؛ لافتًا إلى أن توجيهات سموه كانت المرجعية التي نَهَل منها أساسيات العمل الإداري؛ مثمنًا في ذات الوقت لنائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، الدعم والمساندة التي كانت المحفّز نحو المزيد من التطوير.

وكان الفالح يشغل منصب وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة.