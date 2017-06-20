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وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن

قام وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير اليوم بزيارة المعهد الملكي للخدمات المتحدة في العاصمة البريطانية لندن.

وقدم معاليه أثناء لقائه أعضاء المعهد شرحًا وافيًا لموقف المملكة العربية السعودية من مجمل القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها استمرار التصرفات الإيرانية العدوانية التي كان آخرها عملية استهداف ناقلات النفط في خليج عمان.

كما تناول معاليه الأوضاع في اليمن، ولفت إلى أن تصريح برنامج الغذاء العالمي بأنه سيعلق تقديم المساعدات هناك بسبب تصرفات جماعة الحوثي، يبين مدى عدم احترام الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران للقوانين والأعراف الدولية ويؤكد عدم احترامها لأبسط حقوق الإنسان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن
سبق

قام وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير اليوم بزيارة المعهد الملكي للخدمات المتحدة في العاصمة البريطانية لندن.

وقدم معاليه أثناء لقائه أعضاء المعهد شرحًا وافيًا لموقف المملكة العربية السعودية من مجمل القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها استمرار التصرفات الإيرانية العدوانية التي كان آخرها عملية استهداف ناقلات النفط في خليج عمان.

كما تناول معاليه الأوضاع في اليمن، ولفت إلى أن تصريح برنامج الغذاء العالمي بأنه سيعلق تقديم المساعدات هناك بسبب تصرفات جماعة الحوثي، يبين مدى عدم احترام الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران للقوانين والأعراف الدولية ويؤكد عدم احترامها لأبسط حقوق الإنسان.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
11:33 PM

وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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قام وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير اليوم بزيارة المعهد الملكي للخدمات المتحدة في العاصمة البريطانية لندن.

وقدم معاليه أثناء لقائه أعضاء المعهد شرحًا وافيًا لموقف المملكة العربية السعودية من مجمل القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها استمرار التصرفات الإيرانية العدوانية التي كان آخرها عملية استهداف ناقلات النفط في خليج عمان.

كما تناول معاليه الأوضاع في اليمن، ولفت إلى أن تصريح برنامج الغذاء العالمي بأنه سيعلق تقديم المساعدات هناك بسبب تصرفات جماعة الحوثي، يبين مدى عدم احترام الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران للقوانين والأعراف الدولية ويؤكد عدم احترامها لأبسط حقوق الإنسان.

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