"آل الشيخ" مستقبلاً لاعبي المنتخب للشباب: قدّمتم أداءً كبيراً ومستوى مشرفاً

قال: سعيد جدّاً وأنتم تعودون إلى أرض الوطن محملين بأغلى الألقاب القارية

استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بمكتبه اليوم في الرياض، لاعبي المنتخب السعودي للشباب وأعضاء الجهازين الفني والإداري، بمناسبة تحقيقهم بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً لكرة القدم التي أقيمت منافساتها في إندونيسيا، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من رؤساء الأندية.

وقدّم "آل الشيخ" التهنئة للاعبين والأجهزة الفنية على هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق للوطن، وقال: "سعيد جدّاً في هذا اليوم وأنتم تعودون إلى أرض الوطن محملين بأغلى الألقاب القارية بحصولكم على كأس آسيا".

وأضاف في كلمته التي ألقاها على اللاعبين: "قدمتم أداءً كبيراً ومستوى مشرفاً يعكس تطور الكرة السعودية، فقد كنا على ثقة كبيرة بأنكم ستتوجون هذا الجهد الكبير بعد ضمانكم التأهل إلى مونديال كأس العالم بالحصول على اللقب القاري الكبير".

ونوّه بالدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة السعودية من القيادة الرشيدة، قال: "هذ الإنجاز الكبير يعود إلى توفيق الله عز وجل، ثم للدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لقطاعي الرياضة والشباب، وما هذا المنجز إلا هدية بسيطة من أبطال المنتخب الشاب لهذا الوطن الغالي وقيادته وشعبه الكريم"، متمنياً أن تتواصل إنجازات أبناء المملكة في جميع المجالات والأصعدة بمشيئة الله.