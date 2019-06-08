شاهد من الجو.. وادي لجب أعجوبة طبيعية ساحرة تسلب الألباب

الوادي يتميَّز بجريان المياه وغطاء نباتي متنوع من الأشجار العالية

رصدت عدسة "سبق" أعالي وقمم الشق الصخري المعروف بوادي لجب في محافظة الريث شرق منطقة جازان، وذلك في مشاهد تبيِّن عظمة الخالق. كما أوضحت تلك المشاهد ارتفاع الجبل، وضيق الشق الصخري الذي يتم عبوره من أجل الوصول إلى وسط وادي لجب الذي يتميز بجريان المياه طوال العام، وكذلك الأشجار والنخيل المعلقة في جنبات الوادي.

ويتميز الوادي بغطاء نباتي متنوع من الأشجار العالية، والحشائش والشجيرات المتسلقة للصخور.. كما تتميز مياهه بنقائها وبرودتها بسبب البُعد عن أشعة الشمس بشكل مباشر على المجرى؛ إذ لا تدخل أشعة الشمس الوادي إلا عند الظهيرة، وتكون عمودية.

ويشهد الوادي توافُد كثير من المصطافين من المناطق المجاورة، وبعض من الجنسيات الأوروبية والعربية والخليجية، خاصة في فترات الصيف؛ إذ يحافظ الوادي على برودته، وتحافظ مياهه على جريانها.

وفي تقرير سابق أوضح محمد مغدي المسعودي، رئيس المجلس البلدي بمحافظة الريث، لـ"سبق" أن المجلس البلدي بمحافظة الريث يعكف على دراسة إقامة مشروع سياحي، عبارة عن إنشاء جسور مشاة معلقة في وادي لجب، وعمل أماكن جلوس ومطلات وممرات جانبية وأحواض مائية بجانب الشلالات.

وأضاف "المسعودي": قبل نحو عام كلف المجلس البلدي أحد المكاتب الاستشارية باقتراح العديد من الأفكار التطويرية للوادي، وعمل الأفكار الأولية، ودراسة المشروع مع المختصين في البلدية، وفق المواصفات الفنية، مع مراعاة طبيعة الوادي؛ ليتم دعوة المستثمرين من أصحاب الخبرة العالية في مثل هذه التجارب.