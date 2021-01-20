النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 238 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 173 خلال الـ24 ساعة الماضية

الآن.. موجات غُبار وعواصف رملية تؤثر على شرق طبرجل

تغيّرات جوية تطال الأجزاء الشمالية و"الأرصاد" استبقتها بتنبيه متقدم

تتأثر الأجزاء الشرقية من محافظة طبرجل حالياً، بهبوب رياح شمالية غربية قوية السرعة، تشكلت على إثرها عاصفة ترابية، وانخفض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 50 متراً.

وتتعرض الأجزاء الشمالية من المملكة، حالياً، لأحوال جوية غير مستقرة على شكل زخات من الأمطار تترافق بنشاط كبير على سرعة الرياح بالتزامن مع بدء عبور الكتلة الهوائية القطبية ذات البرودة الشديدة لأجواء المنطقة.

وتشير التوقعات وفق موقع "طقس العرب" إلى تعرض أجزاء واسعة من المملكة لنشاط كبير في سرعة الرياح اليوم وغداً، وهو ما سيعمل على تشكل العواصف الرملية في بعض المناطق، وسنكون معكم في تغطية مباشرة لكل المُستجدات أولاً بأول.

وكان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيه متقدم لمنطقة الجوف من حالة أتربة مثارة مع رياح سطحية نشطة شبه انعدام للرؤية في حالة تشمل: القريات، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل، وتستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.

عواصف رملية محافظة طبرجل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الآن.. موجات غُبار وعواصف رملية تؤثر على شرق طبرجل
سبق

تتأثر الأجزاء الشرقية من محافظة طبرجل حالياً، بهبوب رياح شمالية غربية قوية السرعة، تشكلت على إثرها عاصفة ترابية، وانخفض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 50 متراً.

وتتعرض الأجزاء الشمالية من المملكة، حالياً، لأحوال جوية غير مستقرة على شكل زخات من الأمطار تترافق بنشاط كبير على سرعة الرياح بالتزامن مع بدء عبور الكتلة الهوائية القطبية ذات البرودة الشديدة لأجواء المنطقة.

وتشير التوقعات وفق موقع "طقس العرب" إلى تعرض أجزاء واسعة من المملكة لنشاط كبير في سرعة الرياح اليوم وغداً، وهو ما سيعمل على تشكل العواصف الرملية في بعض المناطق، وسنكون معكم في تغطية مباشرة لكل المُستجدات أولاً بأول.

وكان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيه متقدم لمنطقة الجوف من حالة أتربة مثارة مع رياح سطحية نشطة شبه انعدام للرؤية في حالة تشمل: القريات، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل، وتستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
03:16 PM

الآن.. موجات غُبار وعواصف رملية تؤثر على شرق طبرجل

تغيّرات جوية تطال الأجزاء الشمالية و"الأرصاد" استبقتها بتنبيه متقدم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
651

تتأثر الأجزاء الشرقية من محافظة طبرجل حالياً، بهبوب رياح شمالية غربية قوية السرعة، تشكلت على إثرها عاصفة ترابية، وانخفض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 50 متراً.

وتتعرض الأجزاء الشمالية من المملكة، حالياً، لأحوال جوية غير مستقرة على شكل زخات من الأمطار تترافق بنشاط كبير على سرعة الرياح بالتزامن مع بدء عبور الكتلة الهوائية القطبية ذات البرودة الشديدة لأجواء المنطقة.

وتشير التوقعات وفق موقع "طقس العرب" إلى تعرض أجزاء واسعة من المملكة لنشاط كبير في سرعة الرياح اليوم وغداً، وهو ما سيعمل على تشكل العواصف الرملية في بعض المناطق، وسنكون معكم في تغطية مباشرة لكل المُستجدات أولاً بأول.

وكان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيه متقدم لمنطقة الجوف من حالة أتربة مثارة مع رياح سطحية نشطة شبه انعدام للرؤية في حالة تشمل: القريات، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل، وتستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,478
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,095
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,900
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,878

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة