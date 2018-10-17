النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سامي: القوائم المالية رفعت لرابطة دوري المحترفين

رداً على بيان هيئة الرياضة

أكد سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق أن قوائم التدقيق المالي بخصوص الـ170 مليون ريال التي يتم تداولها إعلامياً بين الحين والآخر أن فترة توليه رئاسة النادي رفعت لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه وليس للهيئة العامة للرياضة.

وغرد الجابر في حسابه الرسمي على "تويتر" رداً على بيان هيئة الرياضة الذي نشرته قبل قليل قائلاً :" مع التقدير والاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة والذي أشار لعدم تلقي الهيئة أي تقارير بخصوص الـ170 مليوناً التي يتم بين الحين والآخر تدوالها إعلامياً أرغب توضيح أنه بالفعل لم تتلق الهيئة أي تقرير مالي (منفصل) بهذا الخصوص.

وتابع " بل ما رفعته شركات التدقيق المالي هي قوائم مالية شاملة لنادي الهلال رفعت في وقتها لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه والذي على ضوئه تم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة من قبل الإدارة المكلفة كما تم توضيحه مسبقاً".

وكانت الهيئة العامة للرياضة نشرت بياناً قالت فيه إنها لم تتلق أي تقرير من إدارة سامي الجابر، إبان فترة رئاسته لنادي الهلال سابقاً، بخصوص وجود مبالغ مالية غير مدققة خلال فترة رئاسته.

الهلال سامي الجابر رابطة دوري المحترفين هيئة الرياضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
سامي: القوائم المالية رفعت لرابطة دوري المحترفين
سبق

أكد سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق أن قوائم التدقيق المالي بخصوص الـ170 مليون ريال التي يتم تداولها إعلامياً بين الحين والآخر أن فترة توليه رئاسة النادي رفعت لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه وليس للهيئة العامة للرياضة.

وغرد الجابر في حسابه الرسمي على "تويتر" رداً على بيان هيئة الرياضة الذي نشرته قبل قليل قائلاً :" مع التقدير والاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة والذي أشار لعدم تلقي الهيئة أي تقارير بخصوص الـ170 مليوناً التي يتم بين الحين والآخر تدوالها إعلامياً أرغب توضيح أنه بالفعل لم تتلق الهيئة أي تقرير مالي (منفصل) بهذا الخصوص.

وتابع " بل ما رفعته شركات التدقيق المالي هي قوائم مالية شاملة لنادي الهلال رفعت في وقتها لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه والذي على ضوئه تم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة من قبل الإدارة المكلفة كما تم توضيحه مسبقاً".

وكانت الهيئة العامة للرياضة نشرت بياناً قالت فيه إنها لم تتلق أي تقرير من إدارة سامي الجابر، إبان فترة رئاسته لنادي الهلال سابقاً، بخصوص وجود مبالغ مالية غير مدققة خلال فترة رئاسته.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
12:10 AM

سامي: القوائم المالية رفعت لرابطة دوري المحترفين

رداً على بيان هيئة الرياضة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,467

أكد سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق أن قوائم التدقيق المالي بخصوص الـ170 مليون ريال التي يتم تداولها إعلامياً بين الحين والآخر أن فترة توليه رئاسة النادي رفعت لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه وليس للهيئة العامة للرياضة.

وغرد الجابر في حسابه الرسمي على "تويتر" رداً على بيان هيئة الرياضة الذي نشرته قبل قليل قائلاً :" مع التقدير والاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة والذي أشار لعدم تلقي الهيئة أي تقارير بخصوص الـ170 مليوناً التي يتم بين الحين والآخر تدوالها إعلامياً أرغب توضيح أنه بالفعل لم تتلق الهيئة أي تقرير مالي (منفصل) بهذا الخصوص.

وتابع " بل ما رفعته شركات التدقيق المالي هي قوائم مالية شاملة لنادي الهلال رفعت في وقتها لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه والذي على ضوئه تم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة من قبل الإدارة المكلفة كما تم توضيحه مسبقاً".

وكانت الهيئة العامة للرياضة نشرت بياناً قالت فيه إنها لم تتلق أي تقرير من إدارة سامي الجابر، إبان فترة رئاسته لنادي الهلال سابقاً، بخصوص وجود مبالغ مالية غير مدققة خلال فترة رئاسته.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,215
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,856
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,959
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,702

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة