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أمير الرياض يستقبل عددًا من قيادات "إنسان"

اطلع على أعمال الجمعية مؤخراً بشأن الأيتام

استقبل أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة "إنسان"، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم, عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، ومدير عام الجمعية، صالح بن عبدالله اليوسف.

واطلع على أعمال الجمعية مؤخراً والأهداف المرصودة وأوضاع الأيتام العامة والخاصة, مؤكداً على الاهتمام بهذه الفئة الغالية, والفضل العظيم في رعايتها ودعمها والعمل عليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يستقبل عددًا من قيادات "إنسان"
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة "إنسان"، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم, عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، ومدير عام الجمعية، صالح بن عبدالله اليوسف.

واطلع على أعمال الجمعية مؤخراً والأهداف المرصودة وأوضاع الأيتام العامة والخاصة, مؤكداً على الاهتمام بهذه الفئة الغالية, والفضل العظيم في رعايتها ودعمها والعمل عليها.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
04:00 PM

أمير الرياض يستقبل عددًا من قيادات "إنسان"

اطلع على أعمال الجمعية مؤخراً بشأن الأيتام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة "إنسان"، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم, عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، ومدير عام الجمعية، صالح بن عبدالله اليوسف.

واطلع على أعمال الجمعية مؤخراً والأهداف المرصودة وأوضاع الأيتام العامة والخاصة, مؤكداً على الاهتمام بهذه الفئة الغالية, والفضل العظيم في رعايتها ودعمها والعمل عليها.

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