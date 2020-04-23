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وسط إجراءات احترازية.. لجان الترائي تتحرى لرؤية هلال رمضان بحوطة سدير

بدأت لجان الترائي في مناطق المملكة، في إجراءات الاستعدادات للترائي وتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، حيث اتخذت مواقعها وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

المرصد الفلكي بجامعة المجمعة بحوطة سدير بدأ عمله لرصد هلال شهر رمضان لهذا العام مع مشاركة الخدمات الطبية وكلية الطب بسيارة إسعاف بكامل طاقمها للتأكد من سلامة المشاركين في عملية الرصد وفق تلك الإجراءات المتبعة للكشف عن مرض كورونا الجديد.

شهر رمضان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وسط إجراءات احترازية.. لجان الترائي تتحرى لرؤية هلال رمضان بحوطة سدير
سبق

بدأت لجان الترائي في مناطق المملكة، في إجراءات الاستعدادات للترائي وتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، حيث اتخذت مواقعها وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

المرصد الفلكي بجامعة المجمعة بحوطة سدير بدأ عمله لرصد هلال شهر رمضان لهذا العام مع مشاركة الخدمات الطبية وكلية الطب بسيارة إسعاف بكامل طاقمها للتأكد من سلامة المشاركين في عملية الرصد وفق تلك الإجراءات المتبعة للكشف عن مرض كورونا الجديد.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
05:11 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:51 AM

وسط إجراءات احترازية.. لجان الترائي تتحرى لرؤية هلال رمضان بحوطة سدير

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
13,877

بدأت لجان الترائي في مناطق المملكة، في إجراءات الاستعدادات للترائي وتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، حيث اتخذت مواقعها وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

المرصد الفلكي بجامعة المجمعة بحوطة سدير بدأ عمله لرصد هلال شهر رمضان لهذا العام مع مشاركة الخدمات الطبية وكلية الطب بسيارة إسعاف بكامل طاقمها للتأكد من سلامة المشاركين في عملية الرصد وفق تلك الإجراءات المتبعة للكشف عن مرض كورونا الجديد.

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