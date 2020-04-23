وسط إجراءات احترازية.. لجان الترائي تتحرى لرؤية هلال رمضان بحوطة سدير

بدأت لجان الترائي في مناطق المملكة، في إجراءات الاستعدادات للترائي وتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، حيث اتخذت مواقعها وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

المرصد الفلكي بجامعة المجمعة بحوطة سدير بدأ عمله لرصد هلال شهر رمضان لهذا العام مع مشاركة الخدمات الطبية وكلية الطب بسيارة إسعاف بكامل طاقمها للتأكد من سلامة المشاركين في عملية الرصد وفق تلك الإجراءات المتبعة للكشف عن مرض كورونا الجديد.