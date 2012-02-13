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بعد 12 يوماً من العمل.. إزالة 421 عقاراً بـ"قوز النكاسة" بمكة المكرمة

بمساحة نحو 40 ألف متر مربع

كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عما تم إزالته من عقارات في قوز النكاسة، منذ اثني عشر يوماً من بدء الإزالة.

وقالت "الهيئة الملكية": "تواصلت الأعمال الميدانية لتطوير منطقة قوز النكاسة لليوم الثاني عشر على التوالي، وتم إزالة 421 عقارًا حتى اليوم السبت 12 فبراير على مساحة (39.997) مترًا مربعًا، من مجموع المساحة المخطط لإزالتها في الفترة الأولى والبالغة (80.000) متر مربع.

مكة المكرمة المشاعر المقدسة الهيئة الملكية النكاسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 12 يوماً من العمل.. إزالة 421 عقاراً بـ"قوز النكاسة" بمكة المكرمة
سبق

كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عما تم إزالته من عقارات في قوز النكاسة، منذ اثني عشر يوماً من بدء الإزالة.

وقالت "الهيئة الملكية": "تواصلت الأعمال الميدانية لتطوير منطقة قوز النكاسة لليوم الثاني عشر على التوالي، وتم إزالة 421 عقارًا حتى اليوم السبت 12 فبراير على مساحة (39.997) مترًا مربعًا، من مجموع المساحة المخطط لإزالتها في الفترة الأولى والبالغة (80.000) متر مربع.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
08:05 PM

بعد 12 يوماً من العمل.. إزالة 421 عقاراً بـ"قوز النكاسة" بمكة المكرمة

بمساحة نحو 40 ألف متر مربع

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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7,468

كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عما تم إزالته من عقارات في قوز النكاسة، منذ اثني عشر يوماً من بدء الإزالة.

وقالت "الهيئة الملكية": "تواصلت الأعمال الميدانية لتطوير منطقة قوز النكاسة لليوم الثاني عشر على التوالي، وتم إزالة 421 عقارًا حتى اليوم السبت 12 فبراير على مساحة (39.997) مترًا مربعًا، من مجموع المساحة المخطط لإزالتها في الفترة الأولى والبالغة (80.000) متر مربع.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,798
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,410
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,078
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,097

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