النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم الأفلاج" يستعد للاحتفال باليوم الوطني 89

تستعد إدارة تعليم الأفلاج للاحتفال باليوم الوطني 89، بوضع خطة للاحتفاء على مستوى الإدارة ومدارسها في الوقت الذي حددته وزارة التعليم لهذه المناسبة.

وكانت إدارة تعليم الأفلاج، قد عقدت اجتماعًا، صباح اليوم الخميس، ترأسه مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، والمساعدون، ورئيس قسم النشاط ناصر الذيبان، وعدد من رؤساء الأقسام التربوية والإدارية وقادة مدارس، وتناول الاجتماع جدولة الأعمال وتوزيع اللجان.

من جهته، أكد "آل مغيرة" تخصيص برامج وفقرات الاحتفال بالإدارة والمدارس بهذه المناسبة؛ وفقًا للتعميم الصادر بهذه المناسبة.

وناقش الاجتماع خطة تعليم الأفلاج للاحتفاء التي تضمنت مهام لجنة الاحتفاء على مستوى إدارة التعليم، وتشكيل اللجان التنفيذية حسب الحاجة، وإعداد الخطة الزمنية للاحتفاء ومتابعة تنفيذها، وتبليغ جميع المدارس الحكومية والأهلية بموعد وتاريخ المناسبة للإعداد المناسب للاحتفاء، ووضع خطة إعلامية للاحتفاء على مستوى الإدارة ومتابعة تنفيذها، كذلك تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة المناسبة الغالية، كذلك إعداد برامج توعوية للطلاب والطالبات بمخاطر تداول مقاطع الاستهداف المعادي للوطن تحت شعار "كن حذرًا"، وإعداد خطة لزيارة المدارس يوم الاحتفاء من قِبَل قيادات الإدارة وجميع المشرفين والمشرفات، وغيرها البرامج المزمع تنفيذها التي تحاكي حب الوطن والانتماء لقيادته.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم الأفلاج" يستعد للاحتفال باليوم الوطني 89
سبق

تستعد إدارة تعليم الأفلاج للاحتفال باليوم الوطني 89، بوضع خطة للاحتفاء على مستوى الإدارة ومدارسها في الوقت الذي حددته وزارة التعليم لهذه المناسبة.

وكانت إدارة تعليم الأفلاج، قد عقدت اجتماعًا، صباح اليوم الخميس، ترأسه مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، والمساعدون، ورئيس قسم النشاط ناصر الذيبان، وعدد من رؤساء الأقسام التربوية والإدارية وقادة مدارس، وتناول الاجتماع جدولة الأعمال وتوزيع اللجان.

من جهته، أكد "آل مغيرة" تخصيص برامج وفقرات الاحتفال بالإدارة والمدارس بهذه المناسبة؛ وفقًا للتعميم الصادر بهذه المناسبة.

وناقش الاجتماع خطة تعليم الأفلاج للاحتفاء التي تضمنت مهام لجنة الاحتفاء على مستوى إدارة التعليم، وتشكيل اللجان التنفيذية حسب الحاجة، وإعداد الخطة الزمنية للاحتفاء ومتابعة تنفيذها، وتبليغ جميع المدارس الحكومية والأهلية بموعد وتاريخ المناسبة للإعداد المناسب للاحتفاء، ووضع خطة إعلامية للاحتفاء على مستوى الإدارة ومتابعة تنفيذها، كذلك تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة المناسبة الغالية، كذلك إعداد برامج توعوية للطلاب والطالبات بمخاطر تداول مقاطع الاستهداف المعادي للوطن تحت شعار "كن حذرًا"، وإعداد خطة لزيارة المدارس يوم الاحتفاء من قِبَل قيادات الإدارة وجميع المشرفين والمشرفات، وغيرها البرامج المزمع تنفيذها التي تحاكي حب الوطن والانتماء لقيادته.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
01:08 PM

"تعليم الأفلاج" يستعد للاحتفال باليوم الوطني 89

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
120

تستعد إدارة تعليم الأفلاج للاحتفال باليوم الوطني 89، بوضع خطة للاحتفاء على مستوى الإدارة ومدارسها في الوقت الذي حددته وزارة التعليم لهذه المناسبة.

وكانت إدارة تعليم الأفلاج، قد عقدت اجتماعًا، صباح اليوم الخميس، ترأسه مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، والمساعدون، ورئيس قسم النشاط ناصر الذيبان، وعدد من رؤساء الأقسام التربوية والإدارية وقادة مدارس، وتناول الاجتماع جدولة الأعمال وتوزيع اللجان.

من جهته، أكد "آل مغيرة" تخصيص برامج وفقرات الاحتفال بالإدارة والمدارس بهذه المناسبة؛ وفقًا للتعميم الصادر بهذه المناسبة.

وناقش الاجتماع خطة تعليم الأفلاج للاحتفاء التي تضمنت مهام لجنة الاحتفاء على مستوى إدارة التعليم، وتشكيل اللجان التنفيذية حسب الحاجة، وإعداد الخطة الزمنية للاحتفاء ومتابعة تنفيذها، وتبليغ جميع المدارس الحكومية والأهلية بموعد وتاريخ المناسبة للإعداد المناسب للاحتفاء، ووضع خطة إعلامية للاحتفاء على مستوى الإدارة ومتابعة تنفيذها، كذلك تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة المناسبة الغالية، كذلك إعداد برامج توعوية للطلاب والطالبات بمخاطر تداول مقاطع الاستهداف المعادي للوطن تحت شعار "كن حذرًا"، وإعداد خطة لزيارة المدارس يوم الاحتفاء من قِبَل قيادات الإدارة وجميع المشرفين والمشرفات، وغيرها البرامج المزمع تنفيذها التي تحاكي حب الوطن والانتماء لقيادته.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,255
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,022
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,980
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,180

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة