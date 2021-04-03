الإمارات: 2,084 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتا وفاة

إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 452,321 حالة

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2,084 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، وحالتي وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 468,023 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1,504 وفيات.

وأشارت إلى تماثل 2,210 حالات للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 452,321 حالة.