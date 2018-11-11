اليمان: بيتروس هرب عن مواجهتي .. وكلنا شركاء في الفوز والخسارة

هاجم لاعب نادي الاتفاق برايان اليمان لاعب نادي النصر البرازيلي بيتروس على تصرفاته المستفزة "حسب وصفه"خلال مجريات المباراة التي جمعت فريقه الاتفاق بضيفه النصر، وقال في تصريحه بعد المواجهة: "كان أثناء المباراة يوجه لي الشتائم المستمرة وانتظرته بعد المباراة للحديث معه ولكنه توجّه مباشرة لغرفة تبديل الملابس".

وعن المباراة قال: "لم نوفق في هذه المواجهة وسنعمل لتلافي أخطاء المواجهة لتعويض المواجهات الماضية، ونستشعر أننا جميعًا شركاء في الفوز كما أن الخسارة لا يتحملها شخص بمفرده وإنما تبقى مسؤولية الجميع".