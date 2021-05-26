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أمير الباحة يوجه أفرع البنوك بتغذية ماكينات الصرافة خلال إجازة العيد

أكد على أهمية المتابعة المستمرة وسد النقص إن وجد في أسرع وقت

وجه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، جميع أفرع البنوك والمصارف بالمنطقة بأهمية تغذية ماكينات الصِّرافة الآلية بالنقود في الطرقات الرئيسة وداخل مدن المنطقة والمحافظات والأماكن التي تشهد كثافة سكانية، خصوصاً في فترة الإجازات الرسمية وإجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأكد أهمية المتابعة المستمرة لتلك التغذية وسد النقص إن وجد في أسرع وقت.

ويأتي ذلك التوجيه حرصاً من سموه على راحة المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة وتلبية احتياجاتهم لعيد الفطر المبارك.

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أمير الباحة يوجه أفرع البنوك بتغذية ماكينات الصرافة خلال إجازة العيد
سبق

وجه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، جميع أفرع البنوك والمصارف بالمنطقة بأهمية تغذية ماكينات الصِّرافة الآلية بالنقود في الطرقات الرئيسة وداخل مدن المنطقة والمحافظات والأماكن التي تشهد كثافة سكانية، خصوصاً في فترة الإجازات الرسمية وإجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأكد أهمية المتابعة المستمرة لتلك التغذية وسد النقص إن وجد في أسرع وقت.

ويأتي ذلك التوجيه حرصاً من سموه على راحة المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة وتلبية احتياجاتهم لعيد الفطر المبارك.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
07:19 PM

أمير الباحة يوجه أفرع البنوك بتغذية ماكينات الصرافة خلال إجازة العيد

أكد على أهمية المتابعة المستمرة وسد النقص إن وجد في أسرع وقت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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وجه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، جميع أفرع البنوك والمصارف بالمنطقة بأهمية تغذية ماكينات الصِّرافة الآلية بالنقود في الطرقات الرئيسة وداخل مدن المنطقة والمحافظات والأماكن التي تشهد كثافة سكانية، خصوصاً في فترة الإجازات الرسمية وإجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأكد أهمية المتابعة المستمرة لتلك التغذية وسد النقص إن وجد في أسرع وقت.

ويأتي ذلك التوجيه حرصاً من سموه على راحة المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة وتلبية احتياجاتهم لعيد الفطر المبارك.

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