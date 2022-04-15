بيل غيتس توقّع الوباء قبل 5 سنوات ويؤكد: حل واحد لعودة الحياة الطبيعية

قال: استثمرنا مبالغ كبيرة في الردع النووي.. مقابل القليل جدًّا لوقف الوباء

شكّل فيروس كورونا المستجد صدمة للحكومات والأنظمة الصحية حول العالم، التي لم تكن مهيأة للتعامل مع الوباء؛ إلا أن مقطع فيديو عاد للظهور والتداول بشكل كبير مؤخرًا، أظهَرَ مؤسس شركة "مايكروسوفت"، الملياردير الأمريكي بيل غيتس، قبل 5 سنوات، وهو يُصدر تحذيرًا بشأن "وباء سيقتل ملايين البشر".

وتَطَرّقت الإعلامية الكوميدية الأمريكية إلين ديجينيريس، إلى مقطع فيديو وثّق خطابًا ألقاه بيل غيتس ضمن سلسلة خطابات "Ted Talks"، عام 2015، قال فيه: إن العالم سيتعرض لوباء خلال العقود المقبلة، سيقتل 10 ملايين شخص.

ووفق "سكاي نيوز" قال غيتس في مقطع الفيديو: "إذا كان هناك شيء سيقتل أكثر من 10 ملايين شخص خلال العقود القليلة المقبلة؛ فإن من المرجح أن يكون فيروس مُعْدٍ جدًّا، أكثر من إمكانية أن يكون حربًا.. ليست الصواريخ (السبب)؛ وإنما الميكروبات".

وتابع: "لقد استثمرنا مبالغ كبيرة في الردع النووي؛ لكننا في الواقع استثمرنا القليل جدًّا في نظام لوقف الوباء. لسنا مستعدين للوباء التالي".

وخلال اللقاء الذي أجري بتقنية الفيديو (عن بعد)، سألت ديجينيريس الملياردير الأمريكي، عما إذا كان قد استعد للوباء الذي تَوَقّعه، كما هو الحال اليوم مع فيروس كورونا؛ ليرد غيتس قائلًا: "كان الهدف من حديث عام 2015؛ أن تعمل الحكومة لتستعد وتكون جاهزة للوباء التالي".

وأضاف: "كان هذا سيعني أنه سيكون لدينا القدرة على التشخيص بسرعة كبيرة، ولدينا الأدوية بسرعة كبيرة، وحتى اللقاح.. كل هذه الأشياء كانت ستحدث أسرع بكثير مما نمر به الآن".

كما نوّه بأنه "كان لدينا أوبئة مثل إيبولا في إفريقيا، كان يجب أن يجعلنا جاهزين، ثم أصبح لدينا زيكا؛ لكن جائحة في الجهاز التنفسي واسعة الانتشار، لم نرَ شيئا كهذا منذ 100 عام".

وأعرب غيتس عن اعتقاده بأن الحياة لن تعود إلى طبيعتها، حتى يتم التوصل إلى لقاح أو علاج تزيد فاعليته عن نسبة 95%؛ مشيرًا إلى أن الأمر لن يحدث قبل 18 شهرًا من الآن، على حد قوله.

يُذكر أن ترامب، وزوجته ميليندا غيتس، تَبَرّعا مؤخرًا بمبلغ 100 مليون دولار، لمكافحة انتشار وباء "كوفيد- 19".