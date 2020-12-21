النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الصحة الفرنسي: لقاحات "كوفيد" الحالية تقي من السلالة الجديدة

أشار إلى احتمال وصول الخطر المكتشف مؤخرًا لبلاده.. لكن دون رصد

ذكر وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أن اللقاحات الموجودة حاليًا لـ"كوفيد-19" من المفترض أن تقي من السلالة الجديدة التي ظهرت ببريطانيا.

وقال "فيران" وفق راديو "أوروبا "1: "نظريًّا.. ما من سبب يدعو للاعتقاد بأن اللقاح لن يكون فعالًا.

وأشار إلى أن السلالة الجديدة ربما تكون قد وصلت إلى فرنسا؛ لكن الفحوص التي أجريت مؤخرًا لم ترصدها.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد فرض عزلًا عامًا صارمًا على أكثر من 16 مليون نسمة في إنجلترا، وعدل عن خطط لتخفيف القيود خلال فترة عيد الميلاد؛ موضحًا أن بريطانيا تواجه سلالة جديدة من فيروس كورونا، وأن هذه السلالة تنتشر بوتيرة أسرع بنسبة تصل إلى 70%.

وعبّر "جونسون"، ومستشاروه في المجال العلمي، عن اعتقادهم بأن اللقاحات ستكون فعالة ضد السلالة الجديدة، وأشاروا إلى أنها ليست أكثر فتكًا ولا خطورة فيما يتعلق بالمرض الذي تتسبب فيه.

الرئيسية/ محطات

اعلان
وزير الصحة الفرنسي: لقاحات "كوفيد" الحالية تقي من السلالة الجديدة
سبق

ذكر وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أن اللقاحات الموجودة حاليًا لـ"كوفيد-19" من المفترض أن تقي من السلالة الجديدة التي ظهرت ببريطانيا.

وقال "فيران" وفق راديو "أوروبا "1: "نظريًّا.. ما من سبب يدعو للاعتقاد بأن اللقاح لن يكون فعالًا.

وأشار إلى أن السلالة الجديدة ربما تكون قد وصلت إلى فرنسا؛ لكن الفحوص التي أجريت مؤخرًا لم ترصدها.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد فرض عزلًا عامًا صارمًا على أكثر من 16 مليون نسمة في إنجلترا، وعدل عن خطط لتخفيف القيود خلال فترة عيد الميلاد؛ موضحًا أن بريطانيا تواجه سلالة جديدة من فيروس كورونا، وأن هذه السلالة تنتشر بوتيرة أسرع بنسبة تصل إلى 70%.

وعبّر "جونسون"، ومستشاروه في المجال العلمي، عن اعتقادهم بأن اللقاحات ستكون فعالة ضد السلالة الجديدة، وأشاروا إلى أنها ليست أكثر فتكًا ولا خطورة فيما يتعلق بالمرض الذي تتسبب فيه.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
01:23 PM

وزير الصحة الفرنسي: لقاحات "كوفيد" الحالية تقي من السلالة الجديدة

أشار إلى احتمال وصول الخطر المكتشف مؤخرًا لبلاده.. لكن دون رصد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
810

ذكر وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أن اللقاحات الموجودة حاليًا لـ"كوفيد-19" من المفترض أن تقي من السلالة الجديدة التي ظهرت ببريطانيا.

وقال "فيران" وفق راديو "أوروبا "1: "نظريًّا.. ما من سبب يدعو للاعتقاد بأن اللقاح لن يكون فعالًا.

وأشار إلى أن السلالة الجديدة ربما تكون قد وصلت إلى فرنسا؛ لكن الفحوص التي أجريت مؤخرًا لم ترصدها.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد فرض عزلًا عامًا صارمًا على أكثر من 16 مليون نسمة في إنجلترا، وعدل عن خطط لتخفيف القيود خلال فترة عيد الميلاد؛ موضحًا أن بريطانيا تواجه سلالة جديدة من فيروس كورونا، وأن هذه السلالة تنتشر بوتيرة أسرع بنسبة تصل إلى 70%.

وعبّر "جونسون"، ومستشاروه في المجال العلمي، عن اعتقادهم بأن اللقاحات ستكون فعالة ضد السلالة الجديدة، وأشاروا إلى أنها ليست أكثر فتكًا ولا خطورة فيما يتعلق بالمرض الذي تتسبب فيه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,735
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,653
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,778
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,203

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة