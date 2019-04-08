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"الحصيني": حالة مطرية غداً .. والمملكة مسرح للكتل الباردة والرطبة

تستمر أياماً عدة والأمطار من خفيفة إلى غزيرة .. فرصة للسيول بالرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ نشوء حالة ممطرة ربيعية، كما توقع أن تكون المملكة مسرحاً لتلاقي الكتل الرطبة والباردة -إن شاء الله-.

وقال الحصيني؛ لـ "سبق"، مع اقتراب موسم نهاية الأمطار على معظم مناطق المملكة حيث باقي ثلث الموسم، تشير النماذج العددية للطقس، إلى تقدم كتلة هوائية رطبة إلى المملكة وتكدسها، ومعلوم أن الرطوبة هي مادة السحاب لذا يُتوقع استمرار الحالة الممطرة المعاشة مع ارتفاع مؤشر الأمطار من غدٍ الثلاثاء لمدة أيام من هذا الأسبوع، ثم بُتوقع أن تتوسع الحالة الممطرة لتشمل باقي المناطق في تنقلٍ رائعٍ ونادرٍ بين المدن تدل على عظمة الخالق -سبحانه وتعالى-.

وأضاف: تتهيّأ الفرصة لتشكل السحب على مكة المكرّمة والمدينة النبوية، وعموم منطقة الرياض بمحافظاتها، فالشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، والشمالية، والباحة، وعسير، ونجران، مزيداً في توقعه أن تستمر هذه الحالة أياماً عدة، والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، حيث يُتوقع أن تكون قوة الحالة على منطقة الرياض والشمالية خاصة شرقها، مع فرصة تشكل سحب من النوع العملاق وهي من النوع الخطر الذي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزارة مطرها، وشدة بردها ورياحها.. ويصحب ذلك نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وختم الحصيني؛ حديثه مؤكداً أن الحالة الممطرة تحتاج إلى متابعة دقيقة وذلك بسبب فرصة تشكُّل سيول في الأودية والمنخفضات في بعض المدن، خاصةً منطقة الرياض، حيث أنصح برفع "الحلال" عن المنخفضات ومجاري الأودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": حالة مطرية غداً .. والمملكة مسرح للكتل الباردة والرطبة
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ نشوء حالة ممطرة ربيعية، كما توقع أن تكون المملكة مسرحاً لتلاقي الكتل الرطبة والباردة -إن شاء الله-.

وقال الحصيني؛ لـ "سبق"، مع اقتراب موسم نهاية الأمطار على معظم مناطق المملكة حيث باقي ثلث الموسم، تشير النماذج العددية للطقس، إلى تقدم كتلة هوائية رطبة إلى المملكة وتكدسها، ومعلوم أن الرطوبة هي مادة السحاب لذا يُتوقع استمرار الحالة الممطرة المعاشة مع ارتفاع مؤشر الأمطار من غدٍ الثلاثاء لمدة أيام من هذا الأسبوع، ثم بُتوقع أن تتوسع الحالة الممطرة لتشمل باقي المناطق في تنقلٍ رائعٍ ونادرٍ بين المدن تدل على عظمة الخالق -سبحانه وتعالى-.

وأضاف: تتهيّأ الفرصة لتشكل السحب على مكة المكرّمة والمدينة النبوية، وعموم منطقة الرياض بمحافظاتها، فالشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، والشمالية، والباحة، وعسير، ونجران، مزيداً في توقعه أن تستمر هذه الحالة أياماً عدة، والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، حيث يُتوقع أن تكون قوة الحالة على منطقة الرياض والشمالية خاصة شرقها، مع فرصة تشكل سحب من النوع العملاق وهي من النوع الخطر الذي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزارة مطرها، وشدة بردها ورياحها.. ويصحب ذلك نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وختم الحصيني؛ حديثه مؤكداً أن الحالة الممطرة تحتاج إلى متابعة دقيقة وذلك بسبب فرصة تشكُّل سيول في الأودية والمنخفضات في بعض المدن، خاصةً منطقة الرياض، حيث أنصح برفع "الحلال" عن المنخفضات ومجاري الأودية.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
10:33 AM

"الحصيني": حالة مطرية غداً .. والمملكة مسرح للكتل الباردة والرطبة

تستمر أياماً عدة والأمطار من خفيفة إلى غزيرة .. فرصة للسيول بالرياض

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فهد العتيبي - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ نشوء حالة ممطرة ربيعية، كما توقع أن تكون المملكة مسرحاً لتلاقي الكتل الرطبة والباردة -إن شاء الله-.

وقال الحصيني؛ لـ "سبق"، مع اقتراب موسم نهاية الأمطار على معظم مناطق المملكة حيث باقي ثلث الموسم، تشير النماذج العددية للطقس، إلى تقدم كتلة هوائية رطبة إلى المملكة وتكدسها، ومعلوم أن الرطوبة هي مادة السحاب لذا يُتوقع استمرار الحالة الممطرة المعاشة مع ارتفاع مؤشر الأمطار من غدٍ الثلاثاء لمدة أيام من هذا الأسبوع، ثم بُتوقع أن تتوسع الحالة الممطرة لتشمل باقي المناطق في تنقلٍ رائعٍ ونادرٍ بين المدن تدل على عظمة الخالق -سبحانه وتعالى-.

وأضاف: تتهيّأ الفرصة لتشكل السحب على مكة المكرّمة والمدينة النبوية، وعموم منطقة الرياض بمحافظاتها، فالشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، والشمالية، والباحة، وعسير، ونجران، مزيداً في توقعه أن تستمر هذه الحالة أياماً عدة، والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، حيث يُتوقع أن تكون قوة الحالة على منطقة الرياض والشمالية خاصة شرقها، مع فرصة تشكل سحب من النوع العملاق وهي من النوع الخطر الذي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزارة مطرها، وشدة بردها ورياحها.. ويصحب ذلك نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وختم الحصيني؛ حديثه مؤكداً أن الحالة الممطرة تحتاج إلى متابعة دقيقة وذلك بسبب فرصة تشكُّل سيول في الأودية والمنخفضات في بعض المدن، خاصةً منطقة الرياض، حيث أنصح برفع "الحلال" عن المنخفضات ومجاري الأودية.

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