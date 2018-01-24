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شاهد.. ضبط شخص بحوزته كمية كبيرة من "القات" بينبع.. و"المكافحة" تحقق

أُعدّ محضر بالحالة وسلم مع المضبوطات للمديرية

تحقق الجهات الأمنية بمحافظة ينبع، ممثلة بإدارة مخدرات ينبع، مع شخص ضبطته قوات أمن الطرق بمحافظة ينبع وبحوزته كمية كبيرة من القات المخدر وحزم من القات جاهزة للتوزيع.

وتبين التفاصيل أن دوريات أمن الطرق بمحافظة ينبع اشتبهت في مركبة يقودها شخص، وعند استيقافها وتفتيشها عثر بحوزته على كمية كبيرة من القات المخدر، إلا أن يقظة رجال الأمن كانت له بالمرصاد، وأُلقي القبض عليه.

وجرى إعداد محضر بالحالة، وسلم الشخص مع المضبوطات لمكافحة المخدرات بينبع، والتي تتولى التحقيق معه.

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شاهد.. ضبط شخص بحوزته كمية كبيرة من "القات" بينبع.. و"المكافحة" تحقق
سبق

تحقق الجهات الأمنية بمحافظة ينبع، ممثلة بإدارة مخدرات ينبع، مع شخص ضبطته قوات أمن الطرق بمحافظة ينبع وبحوزته كمية كبيرة من القات المخدر وحزم من القات جاهزة للتوزيع.

وتبين التفاصيل أن دوريات أمن الطرق بمحافظة ينبع اشتبهت في مركبة يقودها شخص، وعند استيقافها وتفتيشها عثر بحوزته على كمية كبيرة من القات المخدر، إلا أن يقظة رجال الأمن كانت له بالمرصاد، وأُلقي القبض عليه.

وجرى إعداد محضر بالحالة، وسلم الشخص مع المضبوطات لمكافحة المخدرات بينبع، والتي تتولى التحقيق معه.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
09:58 PM

شاهد.. ضبط شخص بحوزته كمية كبيرة من "القات" بينبع.. و"المكافحة" تحقق

أُعدّ محضر بالحالة وسلم مع المضبوطات للمديرية

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
4
7,974

تحقق الجهات الأمنية بمحافظة ينبع، ممثلة بإدارة مخدرات ينبع، مع شخص ضبطته قوات أمن الطرق بمحافظة ينبع وبحوزته كمية كبيرة من القات المخدر وحزم من القات جاهزة للتوزيع.

وتبين التفاصيل أن دوريات أمن الطرق بمحافظة ينبع اشتبهت في مركبة يقودها شخص، وعند استيقافها وتفتيشها عثر بحوزته على كمية كبيرة من القات المخدر، إلا أن يقظة رجال الأمن كانت له بالمرصاد، وأُلقي القبض عليه.

وجرى إعداد محضر بالحالة، وسلم الشخص مع المضبوطات لمكافحة المخدرات بينبع، والتي تتولى التحقيق معه.

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