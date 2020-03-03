النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منها كورونا.. "آل الشيخ" يوجِّه بتخصيص خطبة الجمعة حول "التعامل مع الأمراض المعدية"

بتناول التوجيهات الشرعية تماشيًا مع اهتمام الوزارة بطرح موضوعات تلامس حاجة المجتمع

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة 11/ 7/ 1441هـ للحديث عن التوجيهات الشرعية حيال التعامل مع الأمراض المعدية، منها كورونا.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر حساب وزارة الشؤون الإسلامية الرسمي بـ"تويتر"، نصت على توجيه الوزير آل الشيخ للخطباء.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منذ تولي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ شهدت نقلة نوعية في طرح موضوعات تلامس حاجة المجتمع في التركيز على دور المواطن في أمن المجتمع، والتصدي للجماعات المتطرفة التي تحاول النيل من أمن السعودية واستقرارها، إلى جانب بعض الموضوعات الاجتماعية.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ خطبة الجمعة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منها كورونا.. "آل الشيخ" يوجِّه بتخصيص خطبة الجمعة حول "التعامل مع الأمراض المعدية"
سبق

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة 11/ 7/ 1441هـ للحديث عن التوجيهات الشرعية حيال التعامل مع الأمراض المعدية، منها كورونا.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر حساب وزارة الشؤون الإسلامية الرسمي بـ"تويتر"، نصت على توجيه الوزير آل الشيخ للخطباء.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منذ تولي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ شهدت نقلة نوعية في طرح موضوعات تلامس حاجة المجتمع في التركيز على دور المواطن في أمن المجتمع، والتصدي للجماعات المتطرفة التي تحاول النيل من أمن السعودية واستقرارها، إلى جانب بعض الموضوعات الاجتماعية.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
12:23 AM
اخر تعديل
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
12:36 AM

منها كورونا.. "آل الشيخ" يوجِّه بتخصيص خطبة الجمعة حول "التعامل مع الأمراض المعدية"

بتناول التوجيهات الشرعية تماشيًا مع اهتمام الوزارة بطرح موضوعات تلامس حاجة المجتمع

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
579

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة 11/ 7/ 1441هـ للحديث عن التوجيهات الشرعية حيال التعامل مع الأمراض المعدية، منها كورونا.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر حساب وزارة الشؤون الإسلامية الرسمي بـ"تويتر"، نصت على توجيه الوزير آل الشيخ للخطباء.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منذ تولي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ شهدت نقلة نوعية في طرح موضوعات تلامس حاجة المجتمع في التركيز على دور المواطن في أمن المجتمع، والتصدي للجماعات المتطرفة التي تحاول النيل من أمن السعودية واستقرارها، إلى جانب بعض الموضوعات الاجتماعية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,936
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,660
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,854
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,073

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة