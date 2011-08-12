النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الإسلامية لـ"سبق": خطيب جدة ليس معتمدًا من أي جهة حكومية

قال ما تحدَّث به لا يوافق الشرع المطهَّر ويُعتبر تعديًا على الجميع

أكد وزير الشؤون الإسلامية لـ"سبق" أن الخطيب الذي ظهر اليوم، وتم تداوُل خطبته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس خطيبًا رسميًّا، وليس تابعًا للوزارة، والمكان الذي أُقيمت فيه الخطبة ليس مسجدًا، ولا مصلَّى معتمدًا، ولم يؤذن بإقامة صلاة العيد فيه، وتُعد إقامة الصلاة فيه مخالفة وتجاوزًا على النظام.

وأضاف: "الترخيص لا بد أن يكون من الوزارة، ومبنيًّا على فتوى من اللجنة الدائمة لدار الإفتاء لإقامة صلاة الجمعة أو صلاة العيد. وما حصل يعتبر تجاوزًا غير مقبول مطلقًا؛ وتم تشكيل لجنة، وأثبتت التجاور بإقرار الشخص المتحدث نفسه".

وتابع: "ما تحدَّث به لا يوافق الشرع المطهر، ويعتبر ما قاله تعديًا على الجميع، وغير مقبول، وسيتم إحالة الموضوع كاملاً للأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لاتخاذ ما يراه مناسبًا".

وكان أحد خطباء صلاة العيد بجدة قد أثار جدلاً واسعًا بعد أن شبَّه المرأة العاملة في قطاع البيع بـ"التي تأكل بثدييها"، داعيًا النساء إلى عدم الاستجابة لدعوات المبطلين والعمل في مجال البيع.. وهو ما قابله المغردون باستنكار واسع، ومطالبة بمحاسبته.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الإسلامية لـ"سبق": خطيب جدة ليس معتمدًا من أي جهة حكومية
سبق

أكد وزير الشؤون الإسلامية لـ"سبق" أن الخطيب الذي ظهر اليوم، وتم تداوُل خطبته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس خطيبًا رسميًّا، وليس تابعًا للوزارة، والمكان الذي أُقيمت فيه الخطبة ليس مسجدًا، ولا مصلَّى معتمدًا، ولم يؤذن بإقامة صلاة العيد فيه، وتُعد إقامة الصلاة فيه مخالفة وتجاوزًا على النظام.

وأضاف: "الترخيص لا بد أن يكون من الوزارة، ومبنيًّا على فتوى من اللجنة الدائمة لدار الإفتاء لإقامة صلاة الجمعة أو صلاة العيد. وما حصل يعتبر تجاوزًا غير مقبول مطلقًا؛ وتم تشكيل لجنة، وأثبتت التجاور بإقرار الشخص المتحدث نفسه".

وتابع: "ما تحدَّث به لا يوافق الشرع المطهر، ويعتبر ما قاله تعديًا على الجميع، وغير مقبول، وسيتم إحالة الموضوع كاملاً للأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لاتخاذ ما يراه مناسبًا".

وكان أحد خطباء صلاة العيد بجدة قد أثار جدلاً واسعًا بعد أن شبَّه المرأة العاملة في قطاع البيع بـ"التي تأكل بثدييها"، داعيًا النساء إلى عدم الاستجابة لدعوات المبطلين والعمل في مجال البيع.. وهو ما قابله المغردون باستنكار واسع، ومطالبة بمحاسبته.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
10:13 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
01:06 AM

وزير الإسلامية لـ"سبق": خطيب جدة ليس معتمدًا من أي جهة حكومية

قال ما تحدَّث به لا يوافق الشرع المطهَّر ويُعتبر تعديًا على الجميع

A A A
عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
14
20,048

أكد وزير الشؤون الإسلامية لـ"سبق" أن الخطيب الذي ظهر اليوم، وتم تداوُل خطبته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس خطيبًا رسميًّا، وليس تابعًا للوزارة، والمكان الذي أُقيمت فيه الخطبة ليس مسجدًا، ولا مصلَّى معتمدًا، ولم يؤذن بإقامة صلاة العيد فيه، وتُعد إقامة الصلاة فيه مخالفة وتجاوزًا على النظام.

وأضاف: "الترخيص لا بد أن يكون من الوزارة، ومبنيًّا على فتوى من اللجنة الدائمة لدار الإفتاء لإقامة صلاة الجمعة أو صلاة العيد. وما حصل يعتبر تجاوزًا غير مقبول مطلقًا؛ وتم تشكيل لجنة، وأثبتت التجاور بإقرار الشخص المتحدث نفسه".

وتابع: "ما تحدَّث به لا يوافق الشرع المطهر، ويعتبر ما قاله تعديًا على الجميع، وغير مقبول، وسيتم إحالة الموضوع كاملاً للأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لاتخاذ ما يراه مناسبًا".

وكان أحد خطباء صلاة العيد بجدة قد أثار جدلاً واسعًا بعد أن شبَّه المرأة العاملة في قطاع البيع بـ"التي تأكل بثدييها"، داعيًا النساء إلى عدم الاستجابة لدعوات المبطلين والعمل في مجال البيع.. وهو ما قابله المغردون باستنكار واسع، ومطالبة بمحاسبته.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,720
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,686
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,677
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,786

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة