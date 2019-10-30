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المسعد نائبًا لرئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات

فاز الرئيس التنفيذي للجنة السعودية للرقابة على المنشطات، الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد، بمنصب نائب رئيس مؤتمر اليونسكو للأطراف لمكافحة المنشطات حتى عام 2021م، وذلك في المؤتمر الذي عُقد اليوم الأربعاء في باريس بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

وعبّر المسعد عن سعادته بتمثيل اسم المملكة العربية السعودية في هذا المنصب المهم، بوصفه ممثلاً وحيدًا للدول العربية، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد مكانة وثقل السعودية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف المسعد بأن هذا الفوز جاء بتوفيق الله، ثم دعم القيادة الرشيدة، وتوجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المسعد نائبًا لرئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات
سبق

فاز الرئيس التنفيذي للجنة السعودية للرقابة على المنشطات، الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد، بمنصب نائب رئيس مؤتمر اليونسكو للأطراف لمكافحة المنشطات حتى عام 2021م، وذلك في المؤتمر الذي عُقد اليوم الأربعاء في باريس بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

وعبّر المسعد عن سعادته بتمثيل اسم المملكة العربية السعودية في هذا المنصب المهم، بوصفه ممثلاً وحيدًا للدول العربية، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد مكانة وثقل السعودية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف المسعد بأن هذا الفوز جاء بتوفيق الله، ثم دعم القيادة الرشيدة، وتوجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
08:24 PM

المسعد نائبًا لرئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فاز الرئيس التنفيذي للجنة السعودية للرقابة على المنشطات، الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد، بمنصب نائب رئيس مؤتمر اليونسكو للأطراف لمكافحة المنشطات حتى عام 2021م، وذلك في المؤتمر الذي عُقد اليوم الأربعاء في باريس بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

وعبّر المسعد عن سعادته بتمثيل اسم المملكة العربية السعودية في هذا المنصب المهم، بوصفه ممثلاً وحيدًا للدول العربية، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد مكانة وثقل السعودية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف المسعد بأن هذا الفوز جاء بتوفيق الله، ثم دعم القيادة الرشيدة، وتوجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

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