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السديس يدشّن مشروع ترقيم الأبواب بالحرم المكي

ضمن سلسلة المشروعات التطويرية للارتقاء بالخدمات

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس, مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام.

وأوضح أن المشروع خطوة مهمة ضمن سلسلة المشروعات التطويرية في الحرمين الشريفين التي اضطلعت بها حكومة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين, مبيناً أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بغرض التطوير المستمر والتحسين الدائم ورصد فرص التحسين والعمل عليها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ترقيم أبواب المسجد الحرام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السديس يدشّن مشروع ترقيم الأبواب بالحرم المكي
سبق

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس, مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام.

وأوضح أن المشروع خطوة مهمة ضمن سلسلة المشروعات التطويرية في الحرمين الشريفين التي اضطلعت بها حكومة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين, مبيناً أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بغرض التطوير المستمر والتحسين الدائم ورصد فرص التحسين والعمل عليها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
09:27 AM

السديس يدشّن مشروع ترقيم الأبواب بالحرم المكي

ضمن سلسلة المشروعات التطويرية للارتقاء بالخدمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس, مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام.

وأوضح أن المشروع خطوة مهمة ضمن سلسلة المشروعات التطويرية في الحرمين الشريفين التي اضطلعت بها حكومة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين, مبيناً أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بغرض التطوير المستمر والتحسين الدائم ورصد فرص التحسين والعمل عليها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

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