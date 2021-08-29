توقع المركز الوطني للأرصاد ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية اعتباراً من الثلاثاء القادم وحتى نهاية الأسبوع الجاري على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة. ولفت المركز في تغريدة على حسابه بتويتر إلى أن الحالة المطرية ستمتد كذلك إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران.

"الأرصاد": ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية اعتبارًا من الثلاثاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-29 توقع المركز الوطني للأرصاد ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية اعتباراً من الثلاثاء القادم وحتى نهاية الأسبوع الجاري على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

ولفت المركز في تغريدة على حسابه بتويتر إلى أن الحالة المطرية ستمتد كذلك إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 02:59 PM

"الأرصاد": ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية اعتبارًا من الثلاثاء تستمر حتى نهاية الأسبوع وتشمل عدة مناطق بينها مكة والمدينة





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توقع المركز الوطني للأرصاد ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية اعتباراً من الثلاثاء القادم وحتى نهاية الأسبوع الجاري على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

ولفت المركز في تغريدة على حسابه بتويتر إلى أن الحالة المطرية ستمتد كذلك إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران.