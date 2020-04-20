وبحسب "روسيا اليوم"، أرجع خبراء هذا الهبوط لتراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا، واقتراب مستودعات النفط الأمريكية من الامتلاء.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة بلغ مستوى 1.04 دولار للبرميل.

تراجع سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الاثنين بأكثر من 94 في المئة، مسجلاً أدنى مستوى في تاريخه.

تراجع بنسبة 94 %.. النفط الأمريكي يهوي لأدنى مستوى في تاريخه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-20 تراجع سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الاثنين بأكثر من 94 في المئة، مسجلاً أدنى مستوى في تاريخه.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة بلغ مستوى 1.04 دولار للبرميل. وبحسب "روسيا اليوم"، أرجع خبراء هذا الهبوط لتراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا، واقتراب مستودعات النفط الأمريكية من الامتلاء.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 09:07 PM

اخر تعديل 20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 10:17 PM

تراجع بنسبة 94 %.. النفط الأمريكي يهوي لأدنى مستوى في تاريخه سعر البرميل في العقود الآجلة بلغ 1.04 دولار





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تراجع سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الاثنين بأكثر من 94 في المئة، مسجلاً أدنى مستوى في تاريخه.





وأفادت وكالة "رويترز" بأن سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة بلغ مستوى 1.04 دولار للبرميل.

وبحسب "روسيا اليوم"، أرجع خبراء هذا الهبوط لتراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا، واقتراب مستودعات النفط الأمريكية من الامتلاء.