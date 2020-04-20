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تراجع بنسبة 94 %.. النفط الأمريكي يهوي لأدنى مستوى في تاريخه

سعر البرميل في العقود الآجلة بلغ 1.04 دولار

تراجع سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الاثنين بأكثر من 94 في المئة، مسجلاً أدنى مستوى في تاريخه.


وأفادت وكالة "رويترز" بأن سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة بلغ مستوى 1.04 دولار للبرميل.

وبحسب "روسيا اليوم"، أرجع خبراء هذا الهبوط لتراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا، واقتراب مستودعات النفط الأمريكية من الامتلاء.

النفط النفط الأمريكي الخام الأمريكي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تراجع بنسبة 94 %.. النفط الأمريكي يهوي لأدنى مستوى في تاريخه
سبق

تراجع سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الاثنين بأكثر من 94 في المئة، مسجلاً أدنى مستوى في تاريخه.


وأفادت وكالة "رويترز" بأن سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة بلغ مستوى 1.04 دولار للبرميل.

وبحسب "روسيا اليوم"، أرجع خبراء هذا الهبوط لتراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا، واقتراب مستودعات النفط الأمريكية من الامتلاء.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
09:07 PM
اخر تعديل
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
10:17 PM

تراجع بنسبة 94 %.. النفط الأمريكي يهوي لأدنى مستوى في تاريخه

سعر البرميل في العقود الآجلة بلغ 1.04 دولار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
18
14,989

تراجع سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الاثنين بأكثر من 94 في المئة، مسجلاً أدنى مستوى في تاريخه.


وأفادت وكالة "رويترز" بأن سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة بلغ مستوى 1.04 دولار للبرميل.

وبحسب "روسيا اليوم"، أرجع خبراء هذا الهبوط لتراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا، واقتراب مستودعات النفط الأمريكية من الامتلاء.

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