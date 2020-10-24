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أمانة الشرقية تنفذ 450 جولة على الأسواق ومساكن العمالة بالدمام

رفعت 7300 طن نفايات.. وأزالت 3660 م3 من الأنقاض والمخلفات

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 448 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية ومساكن العمالة، وأسفرت عن ضبط خمس مخالفات عدم التقييد بالتدابير الصحية المرتبطة وأربع مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 744 موقعاً، بمشاركة 456 فرداً من الكوادر بالإصحاح البيئي، ورفع 7319 طنا من النفايات، وإزالة 3660 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9394 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة وتكثيف الجولات الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، من منطلق الحرص على سلامة المجتمع والمُضي بما يتماشى مع الضوابط الصحية والبلدية لسلامة الجميع.

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى على المخالفات البلدية من خلال مركز 940.

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أمانة الشرقية تنفذ 450 جولة على الأسواق ومساكن العمالة بالدمام
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 448 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية ومساكن العمالة، وأسفرت عن ضبط خمس مخالفات عدم التقييد بالتدابير الصحية المرتبطة وأربع مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 744 موقعاً، بمشاركة 456 فرداً من الكوادر بالإصحاح البيئي، ورفع 7319 طنا من النفايات، وإزالة 3660 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9394 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة وتكثيف الجولات الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، من منطلق الحرص على سلامة المجتمع والمُضي بما يتماشى مع الضوابط الصحية والبلدية لسلامة الجميع.

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى على المخالفات البلدية من خلال مركز 940.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
04:19 PM

أمانة الشرقية تنفذ 450 جولة على الأسواق ومساكن العمالة بالدمام

رفعت 7300 طن نفايات.. وأزالت 3660 م3 من الأنقاض والمخلفات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 448 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية ومساكن العمالة، وأسفرت عن ضبط خمس مخالفات عدم التقييد بالتدابير الصحية المرتبطة وأربع مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 744 موقعاً، بمشاركة 456 فرداً من الكوادر بالإصحاح البيئي، ورفع 7319 طنا من النفايات، وإزالة 3660 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9394 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة وتكثيف الجولات الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، من منطلق الحرص على سلامة المجتمع والمُضي بما يتماشى مع الضوابط الصحية والبلدية لسلامة الجميع.

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى على المخالفات البلدية من خلال مركز 940.

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