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أنفاق لشن هجمات مضادة ضد العدوان التركي بسوريا وفاتورة الدم ترتفع

74 قتيلًا في صفوف المسلحين بقيادة الأكراد وسقوط 49 على الجانب الآخر

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت: إن عدد القتلى من المسلحين السوريين الذين يقودهم الأكراد ويتصدون للهجوم التركي الحالي؛ ارتفع إلى 74 قتيلاً وأغلبهم سقطوا في تل أبيض.

وذكر رامي عبدالرحمن مدير المرصد؛ أن 49 مسلحاً ينتمون لجماعات سورية معارضة تدعمها تركيا، قُتلوا منذ بدء الهجوم يوم الأربعاء.

وأضاف: "عدد القتلى من المدنيين في سوريا ارتفع إلى 20 قتيلًا بعد سقوط قتيلين في مدينة القامشلي، وسقط معظم القتلى المدنيين في بلدة تل أبيض الحدودية.

ووفق "رويترز": تخوض قوات سوريا الديموقراطية اشتباكات عنيفة ضد القوات التركية في محاولة لصدّ الهجوم والتصدي لتقدم الجيش الذي يشن هجمات على جبهات عدّة في الشريط الحدودي الممتدّ من رأس العين (في محافظة الحسكة) حتى تل أبيض (في محافظة الرقة).

وتتزامن الاشتباكات مع قصف مدفعي كثيف وغارات تركية متفرقة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن قوات سوريا الديموقراطية تستخدم "أنفاقاً وتحصينات بنتها قرب الحدود لشن هجمات مضادة وعرقلة تقدم خصومها".

العدوان التركي بسوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان

الرئيسية/ أخبار العالم

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أنفاق لشن هجمات مضادة ضد العدوان التركي بسوريا وفاتورة الدم ترتفع
سبق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت: إن عدد القتلى من المسلحين السوريين الذين يقودهم الأكراد ويتصدون للهجوم التركي الحالي؛ ارتفع إلى 74 قتيلاً وأغلبهم سقطوا في تل أبيض.

وذكر رامي عبدالرحمن مدير المرصد؛ أن 49 مسلحاً ينتمون لجماعات سورية معارضة تدعمها تركيا، قُتلوا منذ بدء الهجوم يوم الأربعاء.

وأضاف: "عدد القتلى من المدنيين في سوريا ارتفع إلى 20 قتيلًا بعد سقوط قتيلين في مدينة القامشلي، وسقط معظم القتلى المدنيين في بلدة تل أبيض الحدودية.

ووفق "رويترز": تخوض قوات سوريا الديموقراطية اشتباكات عنيفة ضد القوات التركية في محاولة لصدّ الهجوم والتصدي لتقدم الجيش الذي يشن هجمات على جبهات عدّة في الشريط الحدودي الممتدّ من رأس العين (في محافظة الحسكة) حتى تل أبيض (في محافظة الرقة).

وتتزامن الاشتباكات مع قصف مدفعي كثيف وغارات تركية متفرقة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن قوات سوريا الديموقراطية تستخدم "أنفاقاً وتحصينات بنتها قرب الحدود لشن هجمات مضادة وعرقلة تقدم خصومها".

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
12:42 PM

أنفاق لشن هجمات مضادة ضد العدوان التركي بسوريا وفاتورة الدم ترتفع

74 قتيلًا في صفوف المسلحين بقيادة الأكراد وسقوط 49 على الجانب الآخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت: إن عدد القتلى من المسلحين السوريين الذين يقودهم الأكراد ويتصدون للهجوم التركي الحالي؛ ارتفع إلى 74 قتيلاً وأغلبهم سقطوا في تل أبيض.

وذكر رامي عبدالرحمن مدير المرصد؛ أن 49 مسلحاً ينتمون لجماعات سورية معارضة تدعمها تركيا، قُتلوا منذ بدء الهجوم يوم الأربعاء.

وأضاف: "عدد القتلى من المدنيين في سوريا ارتفع إلى 20 قتيلًا بعد سقوط قتيلين في مدينة القامشلي، وسقط معظم القتلى المدنيين في بلدة تل أبيض الحدودية.

ووفق "رويترز": تخوض قوات سوريا الديموقراطية اشتباكات عنيفة ضد القوات التركية في محاولة لصدّ الهجوم والتصدي لتقدم الجيش الذي يشن هجمات على جبهات عدّة في الشريط الحدودي الممتدّ من رأس العين (في محافظة الحسكة) حتى تل أبيض (في محافظة الرقة).

وتتزامن الاشتباكات مع قصف مدفعي كثيف وغارات تركية متفرقة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن قوات سوريا الديموقراطية تستخدم "أنفاقاً وتحصينات بنتها قرب الحدود لشن هجمات مضادة وعرقلة تقدم خصومها".

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