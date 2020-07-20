النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سمر العبادي" تحصل على الدكتوراه من جامعة أم القرى

حصلت الباحثة سمر بنت حمدان العبادي على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مرتفع، مع التوصية بطباعة الرسالة والتي جاءت بعنوان "التطور الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الطائف" من خلال كتابات الغربيين للفترة ١٣٤٣ وحتى ١٤٢٦ للهجرة دراسة تاريخية حضارية مقارنة" من قسم التاريخ بجامعة أم القرى.

وكانت لجنة المناقشة قد تشكلت من : الأستاذ الدكتور يوسف بن علي الثقفي مشرفاً ومقرراً، والاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن علي السديس مناقشاً خارجياً، والاستاذة الدكتورة نعيمة بن دهيش مناقشاً داخلياً.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"سمر العبادي" تحصل على الدكتوراه من جامعة أم القرى
سبق

حصلت الباحثة سمر بنت حمدان العبادي على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مرتفع، مع التوصية بطباعة الرسالة والتي جاءت بعنوان "التطور الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الطائف" من خلال كتابات الغربيين للفترة ١٣٤٣ وحتى ١٤٢٦ للهجرة دراسة تاريخية حضارية مقارنة" من قسم التاريخ بجامعة أم القرى.

وكانت لجنة المناقشة قد تشكلت من : الأستاذ الدكتور يوسف بن علي الثقفي مشرفاً ومقرراً، والاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن علي السديس مناقشاً خارجياً، والاستاذة الدكتورة نعيمة بن دهيش مناقشاً داخلياً.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
08:52 PM

"سمر العبادي" تحصل على الدكتوراه من جامعة أم القرى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
224

حصلت الباحثة سمر بنت حمدان العبادي على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مرتفع، مع التوصية بطباعة الرسالة والتي جاءت بعنوان "التطور الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الطائف" من خلال كتابات الغربيين للفترة ١٣٤٣ وحتى ١٤٢٦ للهجرة دراسة تاريخية حضارية مقارنة" من قسم التاريخ بجامعة أم القرى.

وكانت لجنة المناقشة قد تشكلت من : الأستاذ الدكتور يوسف بن علي الثقفي مشرفاً ومقرراً، والاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن علي السديس مناقشاً خارجياً، والاستاذة الدكتورة نعيمة بن دهيش مناقشاً داخلياً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,917
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,406
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,034
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,179

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة