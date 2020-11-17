عيادات مركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين

في مخيم الزعتري بالأردن

تواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن؛ حيث راجع قسم الأشعّة التخصُّصية 1,468 حالة، أجري لهم 3,029 تحليلًا مخبريًّا، بالإضافة لعدد 580 تشخيصًا بالأشعة، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.



وتعد الخدمات التي تقدمها العيادات الأحدث من نوعها في المخيم؛ لتوفُّر الأجهزة والمعدات والتجهيزات المتطورة؛ مما جعلها في المرتبة الأولى من حيث استقبال المرضى والمراجعين لجميع الفئات العمرية للاجئين السوريين بالمخيم.