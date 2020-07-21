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30 عامًا شراكةٌ سعودية- صينية.. احتفال للقنصلية يجسد العلاقات الاستراتيجية

فيما أكد "البريثن" حرص البلدين على تعزيز التعاون بما يحقق مصالح الشعبين

احتفلت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في مدينة قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، بمناسبة الذكرى الـ30 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.

وأكد القنصل العام محمد بن عبدالله البريثن، خلال الحفل، عُمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط المملكة والصين، وما اتسمت به من شمول وتطور ملحوظ خلال الثلاثين عامًا الماضية؛ حيث صدر في شهر ربيع الآخر 1437هـ بيان مشترك بشأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة؛ تماشيًا مع الرغبة المشتركة لدى البلدين، في زيادة التعاون وتعميقه في المجالات كافة، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأوضح "البريثن" حرص البلدين على تعزيز العلاقة والشراكة على كل المستويات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين؛ مشيدًا في الوقت نفسه بمستوى التعاون القائم والتنسيق المستمر بين الحكومة الشعبية في مقاطعة قوانغ دونغ والقنصلية في دعم هذه العلاقة وتعزيزها؛ لما للمملكة والمقاطعة من مكانة تاريخية واقتصادية وثقافية مهمة.

المملكة العربية السعودية الصين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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30 عامًا شراكةٌ سعودية- صينية.. احتفال للقنصلية يجسد العلاقات الاستراتيجية
سبق

احتفلت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في مدينة قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، بمناسبة الذكرى الـ30 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.

وأكد القنصل العام محمد بن عبدالله البريثن، خلال الحفل، عُمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط المملكة والصين، وما اتسمت به من شمول وتطور ملحوظ خلال الثلاثين عامًا الماضية؛ حيث صدر في شهر ربيع الآخر 1437هـ بيان مشترك بشأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة؛ تماشيًا مع الرغبة المشتركة لدى البلدين، في زيادة التعاون وتعميقه في المجالات كافة، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأوضح "البريثن" حرص البلدين على تعزيز العلاقة والشراكة على كل المستويات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين؛ مشيدًا في الوقت نفسه بمستوى التعاون القائم والتنسيق المستمر بين الحكومة الشعبية في مقاطعة قوانغ دونغ والقنصلية في دعم هذه العلاقة وتعزيزها؛ لما للمملكة والمقاطعة من مكانة تاريخية واقتصادية وثقافية مهمة.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
08:44 AM

30 عامًا شراكةٌ سعودية- صينية.. احتفال للقنصلية يجسد العلاقات الاستراتيجية

فيما أكد "البريثن" حرص البلدين على تعزيز التعاون بما يحقق مصالح الشعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في مدينة قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، بمناسبة الذكرى الـ30 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.

وأكد القنصل العام محمد بن عبدالله البريثن، خلال الحفل، عُمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط المملكة والصين، وما اتسمت به من شمول وتطور ملحوظ خلال الثلاثين عامًا الماضية؛ حيث صدر في شهر ربيع الآخر 1437هـ بيان مشترك بشأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة؛ تماشيًا مع الرغبة المشتركة لدى البلدين، في زيادة التعاون وتعميقه في المجالات كافة، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأوضح "البريثن" حرص البلدين على تعزيز العلاقة والشراكة على كل المستويات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين؛ مشيدًا في الوقت نفسه بمستوى التعاون القائم والتنسيق المستمر بين الحكومة الشعبية في مقاطعة قوانغ دونغ والقنصلية في دعم هذه العلاقة وتعزيزها؛ لما للمملكة والمقاطعة من مكانة تاريخية واقتصادية وثقافية مهمة.

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