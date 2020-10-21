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الكويت تسجل 813 إصابة جديدة بـ"كورونا"

7 حالات وفاة ترفع الإجمالي إلى 721 شخصًا

سجلت الكويت 813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 118,531، في حين سجلت سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 721 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 130 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7894 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 718 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 109916 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجل 813 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الكويت 813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 118,531، في حين سجلت سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 721 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 130 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7894 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 718 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 109916 حالة.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
04:03 PM

الكويت تسجل 813 إصابة جديدة بـ"كورونا"

7 حالات وفاة ترفع الإجمالي إلى 721 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت 813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 118,531، في حين سجلت سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 721 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 130 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7894 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 718 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 109916 حالة.

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