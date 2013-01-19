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إيقاف الملاحة البحرية في عدد من الموانئ الكويتية بسبب الأحوال الجوية

بشكل مؤقت بناء على الإفادات الميدانية من مديري العمليات

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم، أن حركة الملاحة البحرية في عدد من الموانئ الكويتية توقفت مؤقتاً؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

ونقلت "وكالة الأنباء الكويتية" بياناً عن المؤسسة، أفادت خلاله بأن عمليات دخول السفن وخروجها من الموانئ؛ ومنها ميناء الشويخ والشعيبة، متوقفة مؤقتاً بسبب تقلبات الأحوال الجوية؛ وذلك بناء على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية.

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إيقاف الملاحة البحرية في عدد من الموانئ الكويتية بسبب الأحوال الجوية
سبق

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم، أن حركة الملاحة البحرية في عدد من الموانئ الكويتية توقفت مؤقتاً؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

ونقلت "وكالة الأنباء الكويتية" بياناً عن المؤسسة، أفادت خلاله بأن عمليات دخول السفن وخروجها من الموانئ؛ ومنها ميناء الشويخ والشعيبة، متوقفة مؤقتاً بسبب تقلبات الأحوال الجوية؛ وذلك بناء على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
07:42 PM

إيقاف الملاحة البحرية في عدد من الموانئ الكويتية بسبب الأحوال الجوية

بشكل مؤقت بناء على الإفادات الميدانية من مديري العمليات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم، أن حركة الملاحة البحرية في عدد من الموانئ الكويتية توقفت مؤقتاً؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

ونقلت "وكالة الأنباء الكويتية" بياناً عن المؤسسة، أفادت خلاله بأن عمليات دخول السفن وخروجها من الموانئ؛ ومنها ميناء الشويخ والشعيبة، متوقفة مؤقتاً بسبب تقلبات الأحوال الجوية؛ وذلك بناء على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية.

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