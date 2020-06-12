جموع المصلين يؤدون ثاني صلاة جمعة بعد الإيقاف

وسط خدمات متكاملة قدمتها "الشؤون الإسلامية"

أدت جموع المصلين ثاني صلاة جمعة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة عدا مدينتي مكة المكرمة وجدة، وسط أجواء إيمانية وروحانية وسكينة وبخدمات متكاملة قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال فروعها بالمناطق، وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر .

وتباينت الموضوعات التي طرحها الخطباء التي استهلوها بالوصية بتقوى الله عز وجل والحث على العمل بالطاعات والبعد عن المنكرات واستغلال الأوقات بالتقرب إلى رب الأرض والسموات، وتنمية الخير لدى المجتمع، والمحافظة على المقدرات والمكتسبات، وتعزيز الجوانب الإيجابية التي حثت عليها الشريعة الإسلامية والتحذير من الجوانب السلبية، إلى جانب توعية المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي وباء كورونا.

وشهدت الجوامع والمساجد في مختلف المناطق انسيابية وعدم تزاحم نتيجة للجهود التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وذلك بإضافة 1650 مسجداً إضافياً لإقامة صلاة الجمعة بدءًا من اليوم وحتى إشعار آخر ليصل مجموع المساجد الإضافية 5519 مسجداً التي جرى اعتمادها تخفيفًا للتزاحم ومساندة للجوامع الأصلية بعد رفع تعليق إقامة صلاة الجمعة، إنفاذاً لتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

يذكر أن الجوامع والمساجد التزمت اليوم العمل بتعميم الوزارة القاضي بتقديم فتح المساجد قبل وقت صلاة الجمعة بأربعين دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة تفادياً للتزاحم، إلى جانب عدد من التعليمات السابقة وهي تحقيق التباعد ولبس الكمامات والصلاة بسجادة خاصة، وأن تكون مدة الصلاة مع الخطبة خمس عشرة دقيقة ضمن البروتوكولات التي اعتمدتها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للمحافظة على سلامة وصحة المصلين.