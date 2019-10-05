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أخضر الطاولة يقفز في التصنيف العالمي للمرتبة الـ44

صعد المنتخب السعودي لكرة الطاولة إلى المركز (44) على مستوى منتخبات العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) خلال شهر أكتوبر الجاري.

ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد أن ما وصل له المنتخب السعودي في التصنيف هذا بفضل الله، ومن ثم عمل متواصل من الجميع بالاتحاد، وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي نسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية.

وأضاف: يسرني بهذه المناسبة أن أتقدم بكل الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه اللامحدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص.

المنتخب السعودي لكرة الطاولة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الطاولة يقفز في التصنيف العالمي للمرتبة الـ44
سبق

صعد المنتخب السعودي لكرة الطاولة إلى المركز (44) على مستوى منتخبات العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) خلال شهر أكتوبر الجاري.

ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد أن ما وصل له المنتخب السعودي في التصنيف هذا بفضل الله، ومن ثم عمل متواصل من الجميع بالاتحاد، وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي نسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية.

وأضاف: يسرني بهذه المناسبة أن أتقدم بكل الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه اللامحدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
07:29 PM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
08:07 PM

أخضر الطاولة يقفز في التصنيف العالمي للمرتبة الـ44

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صعد المنتخب السعودي لكرة الطاولة إلى المركز (44) على مستوى منتخبات العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) خلال شهر أكتوبر الجاري.

ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد أن ما وصل له المنتخب السعودي في التصنيف هذا بفضل الله، ومن ثم عمل متواصل من الجميع بالاتحاد، وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي نسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية.

وأضاف: يسرني بهذه المناسبة أن أتقدم بكل الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه اللامحدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص.

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