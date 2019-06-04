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"الهزاني" ينقل معايدة أمير الباحة للمنومين بمستشفى المخواة

شاركهم فرحة العيد وقدم لهم الهدايا والورود

نقل محافظ المخواة نايف الهزاني ، معايدة أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، للمرضى المنومين في مستشفى المخواة العام بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتلمس احتياجاتهم وملاحظاتهم وحرص سمو أمير المنطقة على تقديم أرقى الخدمات الصحية للمرضى ومراجعي المستشفى.

ورافق محافظ المخواة خلال الزيارة المدير التنفيذي لمستشفى المخواة العام سالم بن عبدالله آل عياش، حيث قدموا التهاني والتبريكات ومشاركة المرضى فرحة العيد من خلال تقديم الهدايا والورود على المرضى المنومين.

وعبّر محافظ المخواة عن شكره لإدارة المستشفى على اهتمامها بالمرضى وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات الطبية.

وفي نهاية الزيارة ثمّن المدير التنفيذي لمستشفى المخواة العام سالم بن عبدالله آل عياش، الجهود التي يبذلها محافظ المخواة نايف الهزاني، في تلمس احتياجات سكان المحافظة والزيارات التفقدية على المرافق الصحية من أجل التطوير والارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة لمواكبة رؤية الوطن 2030.

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"الهزاني" ينقل معايدة أمير الباحة للمنومين بمستشفى المخواة
سبق

نقل محافظ المخواة نايف الهزاني ، معايدة أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، للمرضى المنومين في مستشفى المخواة العام بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتلمس احتياجاتهم وملاحظاتهم وحرص سمو أمير المنطقة على تقديم أرقى الخدمات الصحية للمرضى ومراجعي المستشفى.

ورافق محافظ المخواة خلال الزيارة المدير التنفيذي لمستشفى المخواة العام سالم بن عبدالله آل عياش، حيث قدموا التهاني والتبريكات ومشاركة المرضى فرحة العيد من خلال تقديم الهدايا والورود على المرضى المنومين.

وعبّر محافظ المخواة عن شكره لإدارة المستشفى على اهتمامها بالمرضى وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات الطبية.

وفي نهاية الزيارة ثمّن المدير التنفيذي لمستشفى المخواة العام سالم بن عبدالله آل عياش، الجهود التي يبذلها محافظ المخواة نايف الهزاني، في تلمس احتياجات سكان المحافظة والزيارات التفقدية على المرافق الصحية من أجل التطوير والارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة لمواكبة رؤية الوطن 2030.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
08:56 PM

"الهزاني" ينقل معايدة أمير الباحة للمنومين بمستشفى المخواة

شاركهم فرحة العيد وقدم لهم الهدايا والورود

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بندر آل عوض - المخواة
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نقل محافظ المخواة نايف الهزاني ، معايدة أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، للمرضى المنومين في مستشفى المخواة العام بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتلمس احتياجاتهم وملاحظاتهم وحرص سمو أمير المنطقة على تقديم أرقى الخدمات الصحية للمرضى ومراجعي المستشفى.

ورافق محافظ المخواة خلال الزيارة المدير التنفيذي لمستشفى المخواة العام سالم بن عبدالله آل عياش، حيث قدموا التهاني والتبريكات ومشاركة المرضى فرحة العيد من خلال تقديم الهدايا والورود على المرضى المنومين.

وعبّر محافظ المخواة عن شكره لإدارة المستشفى على اهتمامها بالمرضى وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات الطبية.

وفي نهاية الزيارة ثمّن المدير التنفيذي لمستشفى المخواة العام سالم بن عبدالله آل عياش، الجهود التي يبذلها محافظ المخواة نايف الهزاني، في تلمس احتياجات سكان المحافظة والزيارات التفقدية على المرافق الصحية من أجل التطوير والارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة لمواكبة رؤية الوطن 2030.

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