"الصحة": سجلنا في المملكة 133 حالة مؤكدة بـ"كورونا" بينها 6 حالات تعافت

106 حالات ارتبطت بالسفر من 20 دولة.. لم نرصد حالات في المدارس

قال متحدث #وزارة_الصحة اليوم خلال المؤتمر اليومي حول تطورات "كورونا": سجلنا في المملكة 133 حالة مؤكدة، من بينها 6 حالات تعافت بحمد الله، ولا يزال 127 حالة مستمرين في العلاج.

وأضاف: بلغ عدد الدول التي ظهر فيها فيروس #كورونا 161 دولة، ومجموع المصابين حول العالم 182 ألف حالة.

وتابع: 106 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة، قدموا من 20 دولة تقريباً، والرقابة مستمرة في المنافذ، ويتم تطبيق أعلى المستويات الرقابية.

وقال: لم نرصد حالات في المدارس والحمد لله ويجب أن نحذر من التجمعات؛ لكونها فرصة خصبة لانتقال العدوى.

وتابع: حالة المصابين بفيروس #كورونا مستقرة عدا حالة واحدة، والحالات المخالطة للمصابين بفيروس #كورونا وقعت في المنازل والتجمعات.

وقال متحدث #وزارة_الصحة: خطر الشائعات أكبر من خطر تفشي الفيروس، وتبثّ رعباً غير مبرر والجهود مستمرة، وأكثر من 700 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص عند منافذ المملكة المختلفة.

وأضاف: لقاح فيروس #كورونا ما زال تحت الدراسة ويخضع للتجربة.