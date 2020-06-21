النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3379 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 157612

نتائجه أعطت تفاؤلاً للجميع.. أين وصل تطوير لقاح أكسفورد المضاد لـ"كورونا"؟

يختبر في عدة دول أوروبية وأفريقية وأمريكية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن 11 لقاحاً ضد فيروس كورونا المستجد، وصلت لمراحل الاختبار السريري، ولكن لقاح جامعة أكسفورد هو الوحيد الذي وصل للمرحلة الثالثة، التي تعد الأوسع والأهم، والتي ستحدد مدى كفاءة وأمان اللقاح، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الأحد).

واختبر لقاح أكسفورد في عدة دول أصبحت بؤرًا لانتشار كورونا إضافة لبريطانيا، ولايزال يختبر في إيطاليا والبرازيل، وعدد من الدول الأفريقية.

تكمن الميزة التنافسية التي جعلت تجارب مختبر جامعة أكسفورد تتقدم على بقية تجارب اللقاحات، في أن المختبر كان يعمل على تطوير لقاح للوقاية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، التي يتسبب بها أحد أنواع فيروسات كورونا.

واعتمدت التجارب الأولى على لقاحات من تطوير مختبر الجامعة، ولاحقًا تم الاتفاق مع مجموعة "أي آر بي إم" المتخصصة في إنتاج اللقاحات التجريبية من أجل توفير كميات تكفي لتجربته على نحو 13 ألف حالة.


وأعلنت جامعة أكسفورد أن لقاح كورونا أثبت فعاليته ضمن بيئة المختبر بعد تجربة على القرود، كما أثبت أنه لقاح آمن، وهو ما جعل الدول الأوروبية داعمة للقاح خاصة وأن نتائجه أعطت تفاؤلاً للجميع وسط أزمة جائحة كورونا.

وتوصلت إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا حتى الآن إلى صفقات مع جامعة أكسفورد للحصول على 400 مليون جرعة من اللقاح، إذا تم الموافقة عليه بعد التجارب، حيث ستقوم بتصنيعه شركة أسترا زناكا.

لقاح أكسفورد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
نتائجه أعطت تفاؤلاً للجميع.. أين وصل تطوير لقاح أكسفورد المضاد لـ"كورونا"؟
سبق

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن 11 لقاحاً ضد فيروس كورونا المستجد، وصلت لمراحل الاختبار السريري، ولكن لقاح جامعة أكسفورد هو الوحيد الذي وصل للمرحلة الثالثة، التي تعد الأوسع والأهم، والتي ستحدد مدى كفاءة وأمان اللقاح، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الأحد).

واختبر لقاح أكسفورد في عدة دول أصبحت بؤرًا لانتشار كورونا إضافة لبريطانيا، ولايزال يختبر في إيطاليا والبرازيل، وعدد من الدول الأفريقية.

تكمن الميزة التنافسية التي جعلت تجارب مختبر جامعة أكسفورد تتقدم على بقية تجارب اللقاحات، في أن المختبر كان يعمل على تطوير لقاح للوقاية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، التي يتسبب بها أحد أنواع فيروسات كورونا.

واعتمدت التجارب الأولى على لقاحات من تطوير مختبر الجامعة، ولاحقًا تم الاتفاق مع مجموعة "أي آر بي إم" المتخصصة في إنتاج اللقاحات التجريبية من أجل توفير كميات تكفي لتجربته على نحو 13 ألف حالة.


وأعلنت جامعة أكسفورد أن لقاح كورونا أثبت فعاليته ضمن بيئة المختبر بعد تجربة على القرود، كما أثبت أنه لقاح آمن، وهو ما جعل الدول الأوروبية داعمة للقاح خاصة وأن نتائجه أعطت تفاؤلاً للجميع وسط أزمة جائحة كورونا.

وتوصلت إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا حتى الآن إلى صفقات مع جامعة أكسفورد للحصول على 400 مليون جرعة من اللقاح، إذا تم الموافقة عليه بعد التجارب، حيث ستقوم بتصنيعه شركة أسترا زناكا.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
03:06 PM

نتائجه أعطت تفاؤلاً للجميع.. أين وصل تطوير لقاح أكسفورد المضاد لـ"كورونا"؟

يختبر في عدة دول أوروبية وأفريقية وأمريكية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,982

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن 11 لقاحاً ضد فيروس كورونا المستجد، وصلت لمراحل الاختبار السريري، ولكن لقاح جامعة أكسفورد هو الوحيد الذي وصل للمرحلة الثالثة، التي تعد الأوسع والأهم، والتي ستحدد مدى كفاءة وأمان اللقاح، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الأحد).

واختبر لقاح أكسفورد في عدة دول أصبحت بؤرًا لانتشار كورونا إضافة لبريطانيا، ولايزال يختبر في إيطاليا والبرازيل، وعدد من الدول الأفريقية.

تكمن الميزة التنافسية التي جعلت تجارب مختبر جامعة أكسفورد تتقدم على بقية تجارب اللقاحات، في أن المختبر كان يعمل على تطوير لقاح للوقاية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، التي يتسبب بها أحد أنواع فيروسات كورونا.

واعتمدت التجارب الأولى على لقاحات من تطوير مختبر الجامعة، ولاحقًا تم الاتفاق مع مجموعة "أي آر بي إم" المتخصصة في إنتاج اللقاحات التجريبية من أجل توفير كميات تكفي لتجربته على نحو 13 ألف حالة.


وأعلنت جامعة أكسفورد أن لقاح كورونا أثبت فعاليته ضمن بيئة المختبر بعد تجربة على القرود، كما أثبت أنه لقاح آمن، وهو ما جعل الدول الأوروبية داعمة للقاح خاصة وأن نتائجه أعطت تفاؤلاً للجميع وسط أزمة جائحة كورونا.

وتوصلت إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا حتى الآن إلى صفقات مع جامعة أكسفورد للحصول على 400 مليون جرعة من اللقاح، إذا تم الموافقة عليه بعد التجارب، حيث ستقوم بتصنيعه شركة أسترا زناكا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,279
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,107
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,002
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,409

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة