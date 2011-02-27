"تعليم عسير" يشارك في لقاء الإعداد لاختبار "Pisa"

​يهدف لتقويم المعرفة والمهارات والاتجاهات:

شهد مساعد مدير عام التعليم​ للشؤون التعليمية بمنطقة عسير سعد الجوني، اليوم، اللقاء الذي عقد برئاسة ​وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عبر نظام (لقاء) لمناقشة الاستعداد لمشاركة المملكة في اختبار "Pisa".

وأوضح مدير الاختبارات والقبول "منسق برنامج ومشاريع هيئة تقويم التعليم" بتعليم المنطقة عيسى الهلالي، أن البرنامج يهدف إلى تقويم المعرفة والمهارات والاتجاهات التي تعكس التغيرات الحالية في المقررات التعليمية، إضافة إلى تهيئة الطلاب لأدوار بنّاءة في مجتمعهم، ومساعدة النظام التربوي على تشخيص مجالات القوة والضعف لتحسين مخرجات التعليم، ومقارنة إنجازات النظام التربوي في المملكة مع إنجازات النظم التربوية في بقية البلدان، وأيضًا مقارنة أداء طلاب المملكة مع أداء طلاب البلدان الأخرى.

يذكر أن البرنامج ​يتمثل في مجموعة من الدراسات تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، بهدف معرفة مدى امتلاك الطلاب للمهارات والمعارف الأساسية في مواد محددة.

