رابطة المحترفين تناقش عدداً من اللوائح مع الرؤساء التنفيذيين للدوري السعودي

ضمن سلسلة الاجتماعات وورش العمل التي تقيمها الرابطة مع مختلف الإدارات

عقد عبدالعزيز بن ناصر الحميدي المدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم، اجتماعاً افتراضياً مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمناقشة عدد من اللوائح الخاصة بالرابطة.

وشهدت الورشة حضور الرؤساء التنفيذيين لأندية: الهلال، الشباب، التعاون، القادسية، الوحدة، الباطن، والفيصلي، في حين شهدت الورشة غياب الرؤساء التنفيذيين لأندية: أبها، ضمك، العين، النصر، الأهلي، الرائد، الاتفاق.

وناقش "الحميدي" مع الرؤساء التنفيذيين عدداً من اللوائح الخاصة بالرابطة والأندية، كما استمع إلى مرئياتهم وملاحظات الأندية حيال تلك اللوائح، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات وورش العمل التي تقيمها الرابطة مع مختلف الإدارات والأقسام، من أجل الوصول إلى أفضل النتائج والممارسات التي تمكّن الأندية من تحقيق معايير الحوكمة، ورفع درجة جودة سير العمل في مختلف المجالات، فيما تقرر عقد اجتماع شهري للمدير التنفيذي للرابطة مع الرؤساء التنفيذيين في الأندية لمناقشة أهم المواضيع التي تخص دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.