ارتفاع حالات "كورونا" المؤكدة في بريطانيا إلى 319

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 319.
وأوضحت الوزارة أن ثلاثة أشخاص توفوا بسبب المرض حتى الآن في البلاد.
أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 319.
وأوضحت الوزارة أن ثلاثة أشخاص توفوا بسبب المرض حتى الآن في البلاد.
بريطانيا فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 319.
وأوضحت الوزارة أن ثلاثة أشخاص توفوا بسبب المرض حتى الآن في البلاد.
أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 319.
وأوضحت الوزارة أن ثلاثة أشخاص توفوا بسبب المرض حتى الآن في البلاد.