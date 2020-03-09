وأوضحت الوزارة أن ثلاثة أشخاص توفوا بسبب المرض حتى الآن في البلاد.

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 319.

ارتفاع حالات "كورونا" المؤكدة في بريطانيا إلى 319 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-09 أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 319. وأوضحت الوزارة أن ثلاثة أشخاص توفوا بسبب المرض حتى الآن في البلاد.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 06:02 PM

ارتفاع حالات "كورونا" المؤكدة في بريطانيا إلى 319 3 أشخاص توفوا بسبب المرض حتى الآن





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أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 319.

وأوضحت الوزارة أن ثلاثة أشخاص توفوا بسبب المرض حتى الآن في البلاد.