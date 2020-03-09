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ارتفاع حالات "كورونا" المؤكدة في بريطانيا إلى 319

3 أشخاص توفوا بسبب المرض حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 319.

وأوضحت الوزارة أن ثلاثة أشخاص توفوا بسبب المرض حتى الآن في البلاد.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع حالات "كورونا" المؤكدة في بريطانيا إلى 319
سبق

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 319.

وأوضحت الوزارة أن ثلاثة أشخاص توفوا بسبب المرض حتى الآن في البلاد.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
06:02 PM

ارتفاع حالات "كورونا" المؤكدة في بريطانيا إلى 319

3 أشخاص توفوا بسبب المرض حتى الآن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 319.

وأوضحت الوزارة أن ثلاثة أشخاص توفوا بسبب المرض حتى الآن في البلاد.

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