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"آل الشيخ" لأبطال الحد الجنوبي: أبناء الوطن يلهجون لكم بالدعاء.. وقلوبنا معكم

في رسالة مصوَّرة بثتها معرفات "الإسلامية" بمواقع التواصل مع إطلالة رمضان

استذكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، البطولات التي يقدمها أبطالنا في الحد الجنوبي للدفاع عن حياض الدين، والمقدسات الإسلامية، مع إطلالة شهر رمضان المبارك، بتقديم كلمات شكر ودعاء، وجَّهها لهم تعبيرًا عن حب أبناء الوطن لما يقدمون من عطاءات عظيمة وتضحيات جسيمة للدفاع عن حياض الدين والوطن.

وتفصيلاً، جاء ذلك عبر مقطع فيديو، بثته معرفات وزارة الشؤون الإسلامية بمواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: أبعث رسالتي من القلب إلى جميع العسكريين في القوات المسلحة، خاصة المرابطين في الحد الجنوبي. أهنئكم على هذا العمل الكبير الذي تقدمون لدينكم ووطنكم وقيادتكم.

وأضاف: أسال الله أن يحفظهم، وأن يبارك لنا فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من أعمال جبارة، ومن جهاد عظيم، يريدون به المحافظة على بلد التوحيد، والمحافظة على محارم المسلمين، والمحافظة على الأرض الطاهرة المقدسة من رجز الأشرار، ومن الحوثيين والصفويين والعجم الذين يحاولون النَّيل من هذا الوطن العظيم.

وقدَّم الوزير آل الشيخ الشكر والثناء للجنود المرابطين بالحد الجنوبي قائلاً: أتمنى لكم -إن شاء الله- الفوز والنصر المؤزر. وكونوا على يقين بأن جميع أبناء الوطن يلهجون لكم بالدعاء في صلواتهم، وقلوبنا معكم. ونسأل الله أن يمدكم بالقوة والصحة والعافية. والشكر الجزيل لكم على ما تقدمونه من خدمة عظيمة لدينكم وقيادتكم ووطنكم وأبناء وطنكم.

الحد الجنوبي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ شهر رمضان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" لأبطال الحد الجنوبي: أبناء الوطن يلهجون لكم بالدعاء.. وقلوبنا معكم
سبق

استذكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، البطولات التي يقدمها أبطالنا في الحد الجنوبي للدفاع عن حياض الدين، والمقدسات الإسلامية، مع إطلالة شهر رمضان المبارك، بتقديم كلمات شكر ودعاء، وجَّهها لهم تعبيرًا عن حب أبناء الوطن لما يقدمون من عطاءات عظيمة وتضحيات جسيمة للدفاع عن حياض الدين والوطن.

وتفصيلاً، جاء ذلك عبر مقطع فيديو، بثته معرفات وزارة الشؤون الإسلامية بمواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: أبعث رسالتي من القلب إلى جميع العسكريين في القوات المسلحة، خاصة المرابطين في الحد الجنوبي. أهنئكم على هذا العمل الكبير الذي تقدمون لدينكم ووطنكم وقيادتكم.

وأضاف: أسال الله أن يحفظهم، وأن يبارك لنا فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من أعمال جبارة، ومن جهاد عظيم، يريدون به المحافظة على بلد التوحيد، والمحافظة على محارم المسلمين، والمحافظة على الأرض الطاهرة المقدسة من رجز الأشرار، ومن الحوثيين والصفويين والعجم الذين يحاولون النَّيل من هذا الوطن العظيم.

وقدَّم الوزير آل الشيخ الشكر والثناء للجنود المرابطين بالحد الجنوبي قائلاً: أتمنى لكم -إن شاء الله- الفوز والنصر المؤزر. وكونوا على يقين بأن جميع أبناء الوطن يلهجون لكم بالدعاء في صلواتهم، وقلوبنا معكم. ونسأل الله أن يمدكم بالقوة والصحة والعافية. والشكر الجزيل لكم على ما تقدمونه من خدمة عظيمة لدينكم وقيادتكم ووطنكم وأبناء وطنكم.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
12:39 AM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:54 AM

"آل الشيخ" لأبطال الحد الجنوبي: أبناء الوطن يلهجون لكم بالدعاء.. وقلوبنا معكم

في رسالة مصوَّرة بثتها معرفات "الإسلامية" بمواقع التواصل مع إطلالة رمضان

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
2,939

استذكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، البطولات التي يقدمها أبطالنا في الحد الجنوبي للدفاع عن حياض الدين، والمقدسات الإسلامية، مع إطلالة شهر رمضان المبارك، بتقديم كلمات شكر ودعاء، وجَّهها لهم تعبيرًا عن حب أبناء الوطن لما يقدمون من عطاءات عظيمة وتضحيات جسيمة للدفاع عن حياض الدين والوطن.

وتفصيلاً، جاء ذلك عبر مقطع فيديو، بثته معرفات وزارة الشؤون الإسلامية بمواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: أبعث رسالتي من القلب إلى جميع العسكريين في القوات المسلحة، خاصة المرابطين في الحد الجنوبي. أهنئكم على هذا العمل الكبير الذي تقدمون لدينكم ووطنكم وقيادتكم.

وأضاف: أسال الله أن يحفظهم، وأن يبارك لنا فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من أعمال جبارة، ومن جهاد عظيم، يريدون به المحافظة على بلد التوحيد، والمحافظة على محارم المسلمين، والمحافظة على الأرض الطاهرة المقدسة من رجز الأشرار، ومن الحوثيين والصفويين والعجم الذين يحاولون النَّيل من هذا الوطن العظيم.

وقدَّم الوزير آل الشيخ الشكر والثناء للجنود المرابطين بالحد الجنوبي قائلاً: أتمنى لكم -إن شاء الله- الفوز والنصر المؤزر. وكونوا على يقين بأن جميع أبناء الوطن يلهجون لكم بالدعاء في صلواتهم، وقلوبنا معكم. ونسأل الله أن يمدكم بالقوة والصحة والعافية. والشكر الجزيل لكم على ما تقدمونه من خدمة عظيمة لدينكم وقيادتكم ووطنكم وأبناء وطنكم.

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