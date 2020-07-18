جمهورية القمر تدين الهجمات الإرهابية للحوثيين تجاه المملكة

أكدت أن هذه الانتهاكات الصارخة تمثل عرقلة حقيقية للسلام

أدانت حكومة جمهورية القمر المتحدة بشدة، الهجمات الإرهابية التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة العربية السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ بالستية، الاثنين الماضي، والتي اعترضتها وأسقطتها القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية بجمهورية القمر المتحدة في بيان لها اليوم، عن استنكارها مجدداً لاستمرار هذه التجاوزات على سيادة المملكة وممتلكاتها المختلفة، عادةً هذه الانتهاكات الصارخة تمثل عرقلة حقيقية لعملية السلام التي ينشدها المجتمع الدولي في الشرق الأوسط.