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الحالة المطرية تدخل يومها السابع .. المسند: ترقبوا هطولاتها بهذه المواقع

تقرير "الأرصاد" كان قد توقع هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة

نشر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبد الله المسند؛ توقعاته لليوم السابع للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم.

وقال المسند، صباح السبت: يُتوقع أن تؤثر بسحبها وربما أمطارها في أجزاءٍ متفرقة ومحدودة من مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية #حائل #المدينة #مكة #عسير #الباحة #جازان.

يُذكر أنه في وقتٍ سابقٍ، اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـبمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية, الشرقية).

الأرصاد المسند

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحالة المطرية تدخل يومها السابع .. المسند: ترقبوا هطولاتها بهذه المواقع
سبق

نشر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبد الله المسند؛ توقعاته لليوم السابع للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم.

وقال المسند، صباح السبت: يُتوقع أن تؤثر بسحبها وربما أمطارها في أجزاءٍ متفرقة ومحدودة من مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية #حائل #المدينة #مكة #عسير #الباحة #جازان.

يُذكر أنه في وقتٍ سابقٍ، اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـبمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية, الشرقية).

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
11:50 AM

الحالة المطرية تدخل يومها السابع .. المسند: ترقبوا هطولاتها بهذه المواقع

تقرير "الأرصاد" كان قد توقع هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,231

نشر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبد الله المسند؛ توقعاته لليوم السابع للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم.

وقال المسند، صباح السبت: يُتوقع أن تؤثر بسحبها وربما أمطارها في أجزاءٍ متفرقة ومحدودة من مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية #حائل #المدينة #مكة #عسير #الباحة #جازان.

يُذكر أنه في وقتٍ سابقٍ، اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـبمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية, الشرقية).

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