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المدينة المنورة.. 2592 جولة رقابية تغلق 104 منشآت خالفت الاحترازات

"الأمانة": تعقيم 41 موقعاً و 8252 آلية.. 7100 لتر مطهر و11 طنّ مخلفات

كثفت أمانة المدينة المنورة وبلدياتها جهودها وجولاتها الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشددت الأمانة على المراكز والمنشآت التجارية على أهمية تنظيم عملية الدخول للمتاجر وتوفر المعقمات والقفازات عند بوابات الدخول وقياس درجة حرارة العملاء قبل دخولهم للسوق والتأكد من وجود الملصقات الأرضية للتباعد بين المتسوقين ووجود أجهزة ووسائل الدفع الإلكتروني قدر المستطاع، كما شددت الأمانة على أهمية تعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل بعد إغلاق المركز التجاري يومياً.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة، أنها نفذت خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الجولات الرقابية بواقع 2592 جولة على الأسواق والمحال والمراكز التجارية أصدرت خلالها 802 إشعار ومخالفة بينها 23 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية وأغلقت 104 منشآت مخالفة، كما سحبت الفرق الرقابية 339 عينة غذائية؛ للتأكد من سلامة الأغذية لاستهلاك الآدمي.

ونفذت فرق النظافة والإصحاح البيئي 23 جولة إصحاح بيئي تم خلالها تعقيم وتطهير 41 موقعاً و8252 آلية ومعدة و413 جولة نظافة باستخدام 7100 لتر من المطهرات والمعقمات، فيما أزالت فرق النظافة 11.299 طنًّا من المخلفات المنزلية، ورفعت 40.745 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات.

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المدينة المنورة.. 2592 جولة رقابية تغلق 104 منشآت خالفت الاحترازات
سبق

كثفت أمانة المدينة المنورة وبلدياتها جهودها وجولاتها الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشددت الأمانة على المراكز والمنشآت التجارية على أهمية تنظيم عملية الدخول للمتاجر وتوفر المعقمات والقفازات عند بوابات الدخول وقياس درجة حرارة العملاء قبل دخولهم للسوق والتأكد من وجود الملصقات الأرضية للتباعد بين المتسوقين ووجود أجهزة ووسائل الدفع الإلكتروني قدر المستطاع، كما شددت الأمانة على أهمية تعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل بعد إغلاق المركز التجاري يومياً.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة، أنها نفذت خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الجولات الرقابية بواقع 2592 جولة على الأسواق والمحال والمراكز التجارية أصدرت خلالها 802 إشعار ومخالفة بينها 23 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية وأغلقت 104 منشآت مخالفة، كما سحبت الفرق الرقابية 339 عينة غذائية؛ للتأكد من سلامة الأغذية لاستهلاك الآدمي.

ونفذت فرق النظافة والإصحاح البيئي 23 جولة إصحاح بيئي تم خلالها تعقيم وتطهير 41 موقعاً و8252 آلية ومعدة و413 جولة نظافة باستخدام 7100 لتر من المطهرات والمعقمات، فيما أزالت فرق النظافة 11.299 طنًّا من المخلفات المنزلية، ورفعت 40.745 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
02:57 PM

المدينة المنورة.. 2592 جولة رقابية تغلق 104 منشآت خالفت الاحترازات

"الأمانة": تعقيم 41 موقعاً و 8252 آلية.. 7100 لتر مطهر و11 طنّ مخلفات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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كثفت أمانة المدينة المنورة وبلدياتها جهودها وجولاتها الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشددت الأمانة على المراكز والمنشآت التجارية على أهمية تنظيم عملية الدخول للمتاجر وتوفر المعقمات والقفازات عند بوابات الدخول وقياس درجة حرارة العملاء قبل دخولهم للسوق والتأكد من وجود الملصقات الأرضية للتباعد بين المتسوقين ووجود أجهزة ووسائل الدفع الإلكتروني قدر المستطاع، كما شددت الأمانة على أهمية تعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل بعد إغلاق المركز التجاري يومياً.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة، أنها نفذت خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الجولات الرقابية بواقع 2592 جولة على الأسواق والمحال والمراكز التجارية أصدرت خلالها 802 إشعار ومخالفة بينها 23 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية وأغلقت 104 منشآت مخالفة، كما سحبت الفرق الرقابية 339 عينة غذائية؛ للتأكد من سلامة الأغذية لاستهلاك الآدمي.

ونفذت فرق النظافة والإصحاح البيئي 23 جولة إصحاح بيئي تم خلالها تعقيم وتطهير 41 موقعاً و8252 آلية ومعدة و413 جولة نظافة باستخدام 7100 لتر من المطهرات والمعقمات، فيما أزالت فرق النظافة 11.299 طنًّا من المخلفات المنزلية، ورفعت 40.745 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات.

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