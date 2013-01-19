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شاهد .. مدني بدر ينقذ مواطنًا أربعينيًّا علق بجبل رحقان بقرية المسيجيد

أنقذت فِرق الدفاع المدني بمحافظة بدر مواطنًا، يبلغ من العمر 40 عامًا، مصابًا بكسر في إحدى قدمَيْه بعد أن علق في جبل رحقان بقرية المسيجيد.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن مدني بدر أنقذ مواطنًا أربعينيًّا مصابًا بكسر في إحدى رجلَيْه، علق بجبل رحقان بقرية المسيجيد بمحافظة بدر.

وأشار إلى أنه تم إنزاله من قِبل فِرق الدفاع المدني، ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، وحالته مستقرة ولله الحمد.

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شاهد .. مدني بدر ينقذ مواطنًا أربعينيًّا علق بجبل رحقان بقرية المسيجيد
سبق

أنقذت فِرق الدفاع المدني بمحافظة بدر مواطنًا، يبلغ من العمر 40 عامًا، مصابًا بكسر في إحدى قدمَيْه بعد أن علق في جبل رحقان بقرية المسيجيد.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن مدني بدر أنقذ مواطنًا أربعينيًّا مصابًا بكسر في إحدى رجلَيْه، علق بجبل رحقان بقرية المسيجيد بمحافظة بدر.

وأشار إلى أنه تم إنزاله من قِبل فِرق الدفاع المدني، ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، وحالته مستقرة ولله الحمد.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
09:50 PM

شاهد .. مدني بدر ينقذ مواطنًا أربعينيًّا علق بجبل رحقان بقرية المسيجيد

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ماجد الرفاعي - ينبع
3
5,041

أنقذت فِرق الدفاع المدني بمحافظة بدر مواطنًا، يبلغ من العمر 40 عامًا، مصابًا بكسر في إحدى قدمَيْه بعد أن علق في جبل رحقان بقرية المسيجيد.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن مدني بدر أنقذ مواطنًا أربعينيًّا مصابًا بكسر في إحدى رجلَيْه، علق بجبل رحقان بقرية المسيجيد بمحافظة بدر.

وأشار إلى أنه تم إنزاله من قِبل فِرق الدفاع المدني، ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، وحالته مستقرة ولله الحمد.

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