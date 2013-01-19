شاهد .. مدني بدر ينقذ مواطنًا أربعينيًّا علق بجبل رحقان بقرية المسيجيد

أنقذت فِرق الدفاع المدني بمحافظة بدر مواطنًا، يبلغ من العمر 40 عامًا، مصابًا بكسر في إحدى قدمَيْه بعد أن علق في جبل رحقان بقرية المسيجيد.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن مدني بدر أنقذ مواطنًا أربعينيًّا مصابًا بكسر في إحدى رجلَيْه، علق بجبل رحقان بقرية المسيجيد بمحافظة بدر.

وأشار إلى أنه تم إنزاله من قِبل فِرق الدفاع المدني، ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، وحالته مستقرة ولله الحمد.