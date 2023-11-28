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البحرية الأميركية تنقذ صيادين إيرانيين تقطعت بهما السبل في مياه الخليج 8 أيام

نقلتهما إلى خفر السواحل العماني

أعلنت البحرية الأميركية، اليوم (الأحد)، أنّها أنقذت بحارين إيرانيين تقطعت بهما السبل على متن سفينة صيد لمدة 8 أيام، في منطقة غالباً ما تشهد توترات بين البلدين في مياه الخليج.

وأوضحت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في بيان نقلته "فرانس 24"، أنّ سفينة الشحن "تشارلز درو" وصلت إلى مكان سفينة الصيد ومعها طعام وماء ورعاية طبية بعد 6 ساعات من نداء استغاثة في الصباح من قبل البحارة.

وأضافت أن الرجلين نُقلا إلى سفينة تابعة لخفر السواحل العماني بالقرب من العاصمة مسقط، وكانا بصحة جيدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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البحرية الأميركية تنقذ صيادين إيرانيين تقطعت بهما السبل في مياه الخليج 8 أيام
سبق

أعلنت البحرية الأميركية، اليوم (الأحد)، أنّها أنقذت بحارين إيرانيين تقطعت بهما السبل على متن سفينة صيد لمدة 8 أيام، في منطقة غالباً ما تشهد توترات بين البلدين في مياه الخليج.

وأوضحت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في بيان نقلته "فرانس 24"، أنّ سفينة الشحن "تشارلز درو" وصلت إلى مكان سفينة الصيد ومعها طعام وماء ورعاية طبية بعد 6 ساعات من نداء استغاثة في الصباح من قبل البحارة.

وأضافت أن الرجلين نُقلا إلى سفينة تابعة لخفر السواحل العماني بالقرب من العاصمة مسقط، وكانا بصحة جيدة.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
02:34 PM

البحرية الأميركية تنقذ صيادين إيرانيين تقطعت بهما السبل في مياه الخليج 8 أيام

نقلتهما إلى خفر السواحل العماني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت البحرية الأميركية، اليوم (الأحد)، أنّها أنقذت بحارين إيرانيين تقطعت بهما السبل على متن سفينة صيد لمدة 8 أيام، في منطقة غالباً ما تشهد توترات بين البلدين في مياه الخليج.

وأوضحت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في بيان نقلته "فرانس 24"، أنّ سفينة الشحن "تشارلز درو" وصلت إلى مكان سفينة الصيد ومعها طعام وماء ورعاية طبية بعد 6 ساعات من نداء استغاثة في الصباح من قبل البحارة.

وأضافت أن الرجلين نُقلا إلى سفينة تابعة لخفر السواحل العماني بالقرب من العاصمة مسقط، وكانا بصحة جيدة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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12,920
201,250 سيارة ..

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