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الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على جازان و"المدني" يحذر

دعا إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الحرث ، والداير بني مالك، و الريث، و العارضة، العيدابي ، و فيفا، و هروب ، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على جازان و"المدني" يحذر
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الحرث ، والداير بني مالك، و الريث، و العارضة، العيدابي ، و فيفا، و هروب ، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
01:48 PM

الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على جازان و"المدني" يحذر

دعا إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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1,320

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الحرث ، والداير بني مالك، و الريث، و العارضة، العيدابي ، و فيفا، و هروب ، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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