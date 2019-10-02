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شاهد.. "بلديات بدر والعيص وينبع النخل" تباشر رفع المخلفات وتصريف مياه الأمطار

دعت للإبلاغ عن أي عوائق أو مشكلات على الرقم 940

باشرت، صباح اليوم، بلدية محافظة بدر، إزالة الأضرار الناتجة عن الأمطار التي شهدتها مساء وفجر اليوم بعض من المراكز والقرى التابعة لها، إضافة لجهودها في فتح الطرق وتنظيفها وسحب مياه الأمطار من المواقع في أحياء مركز الواسطة؛ نتيجة السيول والأمطار التي هطلت عليها مساء أمس.

ووقفت بلدية بدر، ممثلةً في إدارة المشاريع وإدارة الصيانة والتشغيل، صباح اليوم، على عدد من المواقع المتضررة جراء السيول في الواسطة والحسنية؛ لحصر الأضرار الناجمة عن السيول والعمل على سرعة إصلاحها.

محافظة العيص

كما أجرت بلدية محافظة العيص عمليات إزالة المخلفات التي حملتها مياه الأمطار، ومسح وتنظيف الطرق وإزالة الأحجار والصخور، وإعادة تمهيدها، إضافة لحصر الأضرار الناتجة عن هطول الأمطار، فيما باشرت أعمال إزالة تكورات المياه ومخلفات السيول التي وقعت على محافظة العيص والمراكز والقرى المجاورة.

مركز ينبع النخل

وباشرت الفرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات التابعة لبلدية مركز ينبع النخل، إزالة الآثار التي خلفتها مياه وتجمعات الأمطار في بعض المراكز والقرى والطرقات الموصلة إلى المركز، وذلك بتكوين عدة فرق تعمل على مدار الساعة وفق الخطة المعدة لمثل تلك الظروف داعية من مستخدمي الطريق توخي الحيطة والحذر؛ حفاظاً على سلامتهم.

كما دعت تلك البلديات إلى الإبلاغ عن أي عوائق أو مشكلات قد تواجههم على الرقم 940 الذي يعمل على مدار الساعة.

وكانت بعض مراكز وقرى محافظة بدر ومركز ينبع النخل ومحافظة العيص شهدت مساء أمس وفجر اليوم أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها الأودية والشعاب بمجراها الطبيعي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. "بلديات بدر والعيص وينبع النخل" تباشر رفع المخلفات وتصريف مياه الأمطار
سبق

باشرت، صباح اليوم، بلدية محافظة بدر، إزالة الأضرار الناتجة عن الأمطار التي شهدتها مساء وفجر اليوم بعض من المراكز والقرى التابعة لها، إضافة لجهودها في فتح الطرق وتنظيفها وسحب مياه الأمطار من المواقع في أحياء مركز الواسطة؛ نتيجة السيول والأمطار التي هطلت عليها مساء أمس.

ووقفت بلدية بدر، ممثلةً في إدارة المشاريع وإدارة الصيانة والتشغيل، صباح اليوم، على عدد من المواقع المتضررة جراء السيول في الواسطة والحسنية؛ لحصر الأضرار الناجمة عن السيول والعمل على سرعة إصلاحها.

محافظة العيص

كما أجرت بلدية محافظة العيص عمليات إزالة المخلفات التي حملتها مياه الأمطار، ومسح وتنظيف الطرق وإزالة الأحجار والصخور، وإعادة تمهيدها، إضافة لحصر الأضرار الناتجة عن هطول الأمطار، فيما باشرت أعمال إزالة تكورات المياه ومخلفات السيول التي وقعت على محافظة العيص والمراكز والقرى المجاورة.

مركز ينبع النخل

وباشرت الفرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات التابعة لبلدية مركز ينبع النخل، إزالة الآثار التي خلفتها مياه وتجمعات الأمطار في بعض المراكز والقرى والطرقات الموصلة إلى المركز، وذلك بتكوين عدة فرق تعمل على مدار الساعة وفق الخطة المعدة لمثل تلك الظروف داعية من مستخدمي الطريق توخي الحيطة والحذر؛ حفاظاً على سلامتهم.

كما دعت تلك البلديات إلى الإبلاغ عن أي عوائق أو مشكلات قد تواجههم على الرقم 940 الذي يعمل على مدار الساعة.

وكانت بعض مراكز وقرى محافظة بدر ومركز ينبع النخل ومحافظة العيص شهدت مساء أمس وفجر اليوم أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها الأودية والشعاب بمجراها الطبيعي.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
06:57 PM

شاهد.. "بلديات بدر والعيص وينبع النخل" تباشر رفع المخلفات وتصريف مياه الأمطار

دعت للإبلاغ عن أي عوائق أو مشكلات على الرقم 940

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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باشرت، صباح اليوم، بلدية محافظة بدر، إزالة الأضرار الناتجة عن الأمطار التي شهدتها مساء وفجر اليوم بعض من المراكز والقرى التابعة لها، إضافة لجهودها في فتح الطرق وتنظيفها وسحب مياه الأمطار من المواقع في أحياء مركز الواسطة؛ نتيجة السيول والأمطار التي هطلت عليها مساء أمس.

ووقفت بلدية بدر، ممثلةً في إدارة المشاريع وإدارة الصيانة والتشغيل، صباح اليوم، على عدد من المواقع المتضررة جراء السيول في الواسطة والحسنية؛ لحصر الأضرار الناجمة عن السيول والعمل على سرعة إصلاحها.

محافظة العيص

كما أجرت بلدية محافظة العيص عمليات إزالة المخلفات التي حملتها مياه الأمطار، ومسح وتنظيف الطرق وإزالة الأحجار والصخور، وإعادة تمهيدها، إضافة لحصر الأضرار الناتجة عن هطول الأمطار، فيما باشرت أعمال إزالة تكورات المياه ومخلفات السيول التي وقعت على محافظة العيص والمراكز والقرى المجاورة.

مركز ينبع النخل

وباشرت الفرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات التابعة لبلدية مركز ينبع النخل، إزالة الآثار التي خلفتها مياه وتجمعات الأمطار في بعض المراكز والقرى والطرقات الموصلة إلى المركز، وذلك بتكوين عدة فرق تعمل على مدار الساعة وفق الخطة المعدة لمثل تلك الظروف داعية من مستخدمي الطريق توخي الحيطة والحذر؛ حفاظاً على سلامتهم.

كما دعت تلك البلديات إلى الإبلاغ عن أي عوائق أو مشكلات قد تواجههم على الرقم 940 الذي يعمل على مدار الساعة.

وكانت بعض مراكز وقرى محافظة بدر ومركز ينبع النخل ومحافظة العيص شهدت مساء أمس وفجر اليوم أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها الأودية والشعاب بمجراها الطبيعي.

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