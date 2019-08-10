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800  من "أُسر شهداء الواجب" يؤدون الحج في ضيافة وزارة الدفاع

سخرت لهم كافة التسهيلات والإمكانيات من أجل راحتهم لأداء الفريضة

تستظيف وزارةُ الدفاع ممثلةً بالإدارة العامة لشؤون المتقاعدين -إدارة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى ورعاية أسرهم – أكثر من 800 حاج من أُسر ذوي شهداء الواجب في عمليات حرب تحرير الكويت ودرع الجنوب وعاصفة الحزم وإعادة الأمل والمصابين بعجز كلي ومرافقيهم لأداء فريضة الحج .

وأوضح مدير إدارة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى ورعاية أسرهم العقيد البحري عبدالله بن عبدالرحمن الناصر أن الوزارةُ سخَّرت لذوي الشهداء والمصابين كافةَ التسهيلات والإمكانيات من أجل راحتهم ؛ تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وبمتابعة واهتمام من رئيس الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.

وأضاف العقيد الناصر أنّ الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين قد اعتمدت عدداً من الإجراءات التي من شأنها تأدية الحجاج لمناسكهم بكل يسر وسهولة، كتأمين حملة حج مجهزة بكل الإمكانات اللازمة لينعم الحجاج بالراحة والطمأنينة كذلك تم توفير وجبات غذائية على مدار الساعة وأيضاً هناك باصات حديثة ومكيفة لنقل الحجاج إلى المشاعر .

وأضاف أن هذه البادرة الكريمة تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تكريم أسر شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداءً للدين والمليك والوطن.

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800  من "أُسر شهداء الواجب" يؤدون الحج في ضيافة وزارة الدفاع
سبق

تستظيف وزارةُ الدفاع ممثلةً بالإدارة العامة لشؤون المتقاعدين -إدارة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى ورعاية أسرهم – أكثر من 800 حاج من أُسر ذوي شهداء الواجب في عمليات حرب تحرير الكويت ودرع الجنوب وعاصفة الحزم وإعادة الأمل والمصابين بعجز كلي ومرافقيهم لأداء فريضة الحج .

وأوضح مدير إدارة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى ورعاية أسرهم العقيد البحري عبدالله بن عبدالرحمن الناصر أن الوزارةُ سخَّرت لذوي الشهداء والمصابين كافةَ التسهيلات والإمكانيات من أجل راحتهم ؛ تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وبمتابعة واهتمام من رئيس الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.

وأضاف العقيد الناصر أنّ الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين قد اعتمدت عدداً من الإجراءات التي من شأنها تأدية الحجاج لمناسكهم بكل يسر وسهولة، كتأمين حملة حج مجهزة بكل الإمكانات اللازمة لينعم الحجاج بالراحة والطمأنينة كذلك تم توفير وجبات غذائية على مدار الساعة وأيضاً هناك باصات حديثة ومكيفة لنقل الحجاج إلى المشاعر .

وأضاف أن هذه البادرة الكريمة تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تكريم أسر شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداءً للدين والمليك والوطن.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
01:09 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
02:04 PM

800  من "أُسر شهداء الواجب" يؤدون الحج في ضيافة وزارة الدفاع

سخرت لهم كافة التسهيلات والإمكانيات من أجل راحتهم لأداء الفريضة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تستظيف وزارةُ الدفاع ممثلةً بالإدارة العامة لشؤون المتقاعدين -إدارة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى ورعاية أسرهم – أكثر من 800 حاج من أُسر ذوي شهداء الواجب في عمليات حرب تحرير الكويت ودرع الجنوب وعاصفة الحزم وإعادة الأمل والمصابين بعجز كلي ومرافقيهم لأداء فريضة الحج .

وأوضح مدير إدارة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى ورعاية أسرهم العقيد البحري عبدالله بن عبدالرحمن الناصر أن الوزارةُ سخَّرت لذوي الشهداء والمصابين كافةَ التسهيلات والإمكانيات من أجل راحتهم ؛ تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وبمتابعة واهتمام من رئيس الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.

وأضاف العقيد الناصر أنّ الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين قد اعتمدت عدداً من الإجراءات التي من شأنها تأدية الحجاج لمناسكهم بكل يسر وسهولة، كتأمين حملة حج مجهزة بكل الإمكانات اللازمة لينعم الحجاج بالراحة والطمأنينة كذلك تم توفير وجبات غذائية على مدار الساعة وأيضاً هناك باصات حديثة ومكيفة لنقل الحجاج إلى المشاعر .

وأضاف أن هذه البادرة الكريمة تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تكريم أسر شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداءً للدين والمليك والوطن.

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