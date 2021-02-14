"الكويكبي "ينتظم في تدريبات الاتفاق.. والأشعة تكشف تعرض "الربيعي "لكدمة قوية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته ،اليوم الأحد، على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحضيراً لمواجهة الهلال، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد شهد انتظام لاعب الوسط محمد الكويكبي بعد فراغه من الإجازة الاضطرارية، فيما اشتملت التدريبات تمارين لياقية قسم بعدها العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية؛ واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل كشفت فحوصات أشعة الرنين التي أجريت للمدافع سعيد الربيعي تعرضه إلى كدمة قوية في عضلة السمانة خلال مباراة الاتفاق السابقة أمام أبها، وسيحتاج الربيعي إلى 3 أسابيع للتأهيل قبل الخضوع لاختبارات إضافية للتأكد من تماثله للشفاء من الإصابة.

من جهة ثانية أقام عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق ومدير الاحتراف محمد الدعلان محاضرة عن الاحتراف للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قبل بداية التدريب تطرق فيها لعدد من الجوانب التي تهم كل لاعب محترف بكرة القدم.